لواء سابق بالجيش المصري: على أردوغان الاستماع لرسائل السيسي جيدا

قال مدير التوجيه المعنوي الأسبق بالجيش المصري اللواء سمير فرج، إنه يتوجب على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن يعي رسالة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جيدا.

وأوضح فرج في تصريحات لموقع روسيا اليوم، أن الرئيس المصري ولأول مرة يرسل رسائل واضحة لا تحتمل اللبس وهي أن مصر طرقت الأساليب الدبلوماسية فيما يتعلق بالملف الليبي بوثيقة القاهرة، قائلا “رسائل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي واضحة وعلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاستماع إليها جيدا قبل أية مغامرة”.

وأشار فرج، إلى أن حضور السيسي لتفتيش حرب لفرقة مدرعة بالمنطقة الغربية العسكرية ثم قيادة القاعدة الجوية هناك تعد بمثابة رسالة واضحة أن الجيش المصري أقوى الجيوش العربية وقادر على تأمين حدوده وتنفيذ أي مهام مكلف بها لحماية الأمن القومي المصري.

وقال فرج، “الرئيس المصري أشار وبوضوح إلى أن القوات التركية لو تقدمت “بالمرتزقة التي يبلغ عددهم 15 ألف إلى سرت أو منطقة الجفرة في محاولة للاستيلاء على حقول النفط فهو لن يسمح به وسوف نتدخل فورا عسكريا بناء على طلب من البرلمان الليبي المنتخب ولن نسمح بتجاوز خط سرت – الجفرة”.

كما توقع فرج، أن تتدخل أطراف دولية فاعله مثل روسيا وفرنسا لإيقاف أردوغان عند حده، مشيرا إلى أن أردوغان عليه أن يعي تلك الرسائل جيدا، مشيرا إلى أن “مصر سوف تقوم بتدريب وتأهيل كوادر ليبية عسكريا، لكن الأمر واضح تماما وهو أن تجاوز أردوغان لخط سرت معناه تدخل عسكري مصري على الفور بدعم من الشعب والبرلمان الليبي”.