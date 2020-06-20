محسن ونيس يقدم قراءة في دلالات خطاب السيسي

اعتبر الكاتب والمحلل السياسي الليبي محسن ونيس القذافي أن خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى أكد بأن المسؤولية اليوم أعمق حيث أنها تستوجب الحرص على الأمن القومي العربي وتحديدا الأمن المصرى الليبي، وهذا لا يمثل أطماعا ولا منافعا بل يحقق استقرارا، ويصب في مصلحة الأمة العربية وسلامة أراضيها وشعوبها.

وأضاف ونيس في سلسلة تغريدات بموقع “تويتر” “بهذا يؤكد سيادته بأحقية سيادة ليبيا وشعبها وخطوطها الحمراء متمثلة في سرت والجفرة، وستتقدم القوات العسكرية لو لزم الأمر بجنود ليبيا وأبناء قبائلها، وهى إشارة طيبة لحسن النية ودعم المؤسسة العسكرية وأبنائها في مقارعة الطرف الآخر وضد القادم التركي”.

وأردف ونيس “ذهب الرئيس السيسى لاستخدام أسلوب متوازن يشير تارة إلى الجاهزية الدفاعية والقتالية، أي تعريف الطرف الآخر بالقدرة على المواجهة تحقيقا للمعادلة الأمنية، في الوقت نفسه، يمنح الدولة الليبية حق السيادة وتقرير المصير المشترك والاهتمام والحرص”.

وتابع “كما يشير الرئيس المصري في خطابه، بأن تأخر القرار ليس نتاجا للعجز، فالصبر ليس ترددا، الصبر يأتي لاستجلاء الموقف، وإن عدم التدخل في الشأن الليبي ليس انكفاء ولكن قد يفهم التدخل في شؤون الدول بشكل سلبي”.

وأردف ونيس “الأهم في خطاب الرئيس السيسى بأن توازن القواعد الجوية ضرورى، فالوطية تقابلها الجفرة، كما أن المنابع والموارد النفطية ستخضع وتستمر وفق اتفاق وتحت قيادة البرلمان الليبي والقيادة العسكرية وهو ما يمنح مؤشر لإبقاء القوة العسكرية والقوة الاقتصادية لليبيا تحت اطر محفوظة”.