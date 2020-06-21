الخارجية الأمريكية: تصريحات السيسي تعكس أهمية وقف النار في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

علقت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم السبت، على تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التي لوّح فيها بإمكانية التدخل العسكري في ليبيا، وأكد من خلالها أن تجاوز سرت والجفرة خط أحمر، مشيرة إلى أن استقرار ليبيا يتم عبر وقف إطلاق النار والبدء بعملية سياسية في البلاد.

الخارجية الأمريكية، أوضحت، في تصريحات نقلتها قناة “العربية”، أن واشنطن تدعم رغبة كل الليبيين في وضع حد للتدخل الأجنبي، وتدعم تحسين الأمن في ليبيا وإحياء اقتصادها، مؤكدة دعمها للجهود التي أطلقتها مصر للعودة لمفاوضات أممية، مشيرة إلى أن تصريح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بشأن ليبيا يعكس أهمية العمل على وقف النار.

وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، في سيدي براني بمرسى مطروح، استعداد مصر الكامل لتقديم الدعم للشعب الليبي، قائلا “نحن في مصر نكن لكم احتراما وتقديرا كبيرا ولم نتدخل في شئونكم ودائما مستعدين لتقديم الدعم، من أجل استقرار ليبيا وليس لنا مصلحة ليس إلا أمنكم واستقراركم”.

وصعد السيسي نبرته التهديدية تجاه التغول التركي في ليبيا، قائلا “تجاوز سرت والجفرة خط أحمر، ولن يدافع عن ليبيا إلا أهل ليبيا ومستعدين نساعد ونساند هذا، مضيفا: “ليبيا دولة عظيمة وشعبها مناضل ومكافح، بنقول الخط اللي وصلت إليه القوات الحالية، سواء من جانب المنطقة الشرقية أو الغربية كلهم أبناء ليبيا ونتكلم مع الشعب الليبي وليس طرفا ضد آخر”.

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