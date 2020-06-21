قنونو ردا على “السيسي”: الإرهابيون جاؤونا ولم نصدرهم لدول الجوار

عبر محمد قنونو المتحدث باسم مليشيات فائز السراج، عن رفضه لحديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن ليبيا.

وقال قنونو على صفحته بموقع “تويتر”: “من يرانا نشكل تهديدا له فليغلق حدوده ويمسك عنا مدرعاته وطائراته ومرتزقته” على حد زعمه.

وادعى المتحدث باسم مليشيات السراج: “تحيط بنا 7 دول جارة، لم نشكل خطرا على أمنها، وحتى الإرهابيين جاؤونا ولم نصدرهم”.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، في سيدي براني بمرسى مطروح، اليوم السبت، استعداد مصر الكامل لتقديم الدعم للشعب الليبي، قائلا: “نحن في مصر نكن لكم احتراما وتقديرا كبيرا ولم نتدخل في شئونكم ودائما مستعدين لتقديم الدعم، من أجل استقرار ليبيا وليس لنا مصلحة ليس إلا أمنكم واستقراركم”.

وأضاف: “تجاوز سرت والجفرة خط أحمر، ولن يدافع عن ليبيا إلا أهل ليبيا ومستعدين نساعد ونساند هذا”، متابعا: “ليبيا دولة عظيمة وشعبها مناضل ومكافح، بنقول الخط اللي وصلت إليه القوات الحالية، سواء من جانب المنطقة الشرقية أو الغربية كلهم أبناء ليبيا ونتكلم مع الشعب الليبي”.