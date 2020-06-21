ليبيا الان

قنونو ردا على “السيسي”: الإرهابيون جاؤونا ولم نصدرهم لدول الجوار

تم النشر منذُ 7 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عبر محمد قنونو المتحدث باسم مليشيات فائز السراج، عن رفضه لحديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن ليبيا.

وقال قنونو على صفحته بموقع “تويتر”: “من يرانا نشكل تهديدا له فليغلق حدوده ويمسك عنا مدرعاته وطائراته ومرتزقته” على حد زعمه.

وادعى المتحدث باسم مليشيات السراج: “تحيط بنا 7 دول جارة، لم نشكل خطرا على أمنها، وحتى الإرهابيين جاؤونا ولم نصدرهم”.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، في سيدي براني بمرسى مطروح، اليوم السبت، استعداد مصر الكامل لتقديم الدعم للشعب الليبي، قائلا: “نحن في مصر نكن لكم احتراما وتقديرا كبيرا ولم نتدخل في شئونكم ودائما مستعدين لتقديم الدعم، من أجل استقرار ليبيا وليس لنا مصلحة ليس إلا أمنكم واستقراركم”.

وأضاف: “تجاوز سرت والجفرة خط أحمر، ولن يدافع عن ليبيا إلا أهل ليبيا ومستعدين نساعد ونساند هذا”، متابعا: “ليبيا دولة عظيمة وشعبها مناضل ومكافح، بنقول الخط اللي وصلت إليه القوات الحالية، سواء من جانب المنطقة الشرقية أو الغربية كلهم أبناء ليبيا ونتكلم مع الشعب الليبي”.

الوسوم

السراج السيسي قنونو ليبيا مصر

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • ياقنونو يامجنونو الم يهدد المرتزقة السوريين بالوصول لمصر وعندما تغزو تركيا ليبيا وتطمع فى النفط لتمويل نفايات ارهابية جلبتها من سوريا اتفوووه عليك غبى

    رد

  • يا نونو يا حمار مصر ها تنتظر حتي يحط علي حدودها ارهابييكم موتوا قهرا وذلا التتار الاتراك يا اعلي خلق الله

    رد

  • كواحد من الذين انتخبوا السيسى اقول له الان انت تعبر عن رغبة الشعب المصرى فى حماية الامن القومى المصرى وسحق المغول الاتراك كما سحق اجدادنا هولاكو وجيش المغول

    رد

  • قلت من قبل ان مصر قدمت مبادرة سلام كغطاء لعمل عسكرى ومنذ ان حددت الخط الاحمر تم سحق اى مليشيات تعبر الخط واغراق اى سفن تقصف سرت ومن يملك القوة يفرض ارادته والنفط لنا ولكم المنطقة الغربية لترعوا فيها الخرفان وتشتروا منا النفط

    رد

  • قنونو مش قتلت مصيرك ترد شوهاي كيف زمان ..وفي السجون العسكرية…مفيش حد تحالف مع تركيا والا كانت الهزيمة مصيره ولك في سوريا عبرة ..يفرح شوية في البداية كيف مصارلكم في المدة الماضية تحسابوها ساهلة.. ياحمار الشعوب لاتهزم ..وفي النهاية يهززززززززززززززززم ياعميل

    رد