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النعاس: تركيا لا تستطيع القيام بمهمة أكبر من حجمها في ليبيا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد وكيل وزارة دفاع حكومة الإنقاذ الأسبق محمد النعاس أن تركيا خاضعة للإرادة الغربية ولا تستطيع القيام بمهمة أكبر من حجمها في ليبيا.

وشدد النعاس في تصريحات إعلامية على أن تركيا لا تستطيع التحرك في ليبيا خارج الضوء الأخضر الممنوح لها في ليبيا قائلا إنه من باب الموضوعية يجب أن لا يتفاءل الجميع كثيراً في الدور التركي في ليبيا خاصة أن تركيا دولة عضو في الحلف الأطلسي وهي مقيدة بنصوص حيث لا تستطيع أن تتحرك خارج الضوء الأخضر الممنوح لها من ذلك الحلف ولا تستطيع أن تتولى دور المقاول لإعادة بناء ليبيا لأنها مهمة أكبر من حجمها كونها دولة لا زالت في طور النمو والترقي.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • انت صحيت يانعاس بعد ما مصر اظهرت العين الحمراء الم اقل لك العبرة بالنهاية فمن يسيطر على النفط يسيطر على ليبيا والان بعد تحديد خط احمر من مصر انتهى الدرس فالقوى يفرض رايه

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    • ومن هو القوي يا شاطر
      من الذي يفرض رائيه على الليبيين وقد حاولت دول كثيره ان تفرض رائيها على طرابلس ولم تستطع بل انسحبت مهزومه وهي اقوى من هذا الفوال بائع الكفته السيسي لا يستطيع التحرك حتى شبر واحد داخل ليبيا والا فمصيره سيكون مثل مصسر صدام حسين. العبرة في النهايه يا حمار

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