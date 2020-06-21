النعاس: تركيا لا تستطيع القيام بمهمة أكبر من حجمها في ليبيا

أكد وكيل وزارة دفاع حكومة الإنقاذ الأسبق محمد النعاس أن تركيا خاضعة للإرادة الغربية ولا تستطيع القيام بمهمة أكبر من حجمها في ليبيا.

وشدد النعاس في تصريحات إعلامية على أن تركيا لا تستطيع التحرك في ليبيا خارج الضوء الأخضر الممنوح لها في ليبيا قائلا إنه من باب الموضوعية يجب أن لا يتفاءل الجميع كثيراً في الدور التركي في ليبيا خاصة أن تركيا دولة عضو في الحلف الأطلسي وهي مقيدة بنصوص حيث لا تستطيع أن تتحرك خارج الضوء الأخضر الممنوح لها من ذلك الحلف ولا تستطيع أن تتولى دور المقاول لإعادة بناء ليبيا لأنها مهمة أكبر من حجمها كونها دولة لا زالت في طور النمو والترقي.