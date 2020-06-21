نائب بالبرلمان المنشق: النظام المصري ربط نفسه بجهات غير شرعية

قال نائب رئيس مجلس النواب المنشق فى طرابلس جلال الشويهدي عبر تغريدة له على تويتر :على السيسي أن يعلم أننا من يحدد الخطوط الحمراء على أرضنا مضيفا أنه لن يتم السماح لعسكري وبعض العابثين من أن يمكنوه من ثروات الليبيين

واستكمل الشويهدي مزاعمه قائلا قد مددنا أيدينا إلى النظام المصري للتواصل مع الجهات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي سواء المجلس الرئاسي أو مجلس النواب في طرابلس ولكن النظام المصري عمل على أن يربط مصيره بجهات غير شرعية ومليشيات متمردة على السلطة وفق قوله مضيفا أن الشعب الليبي يلتفت إلى مصالحه و على السيسي أن يعلم أن مصلحة ليبيا أولاً و ثانياً وثالثاً.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية في الأزمة الليبية باتت تتوفر له الشرعية الدولية، سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة، حق الدفاع عن النفس، أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي مجلس النواب، وستكون له أهداف.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية: “الأول حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة بعمقها الاستراتيجي من تهديدات الميليشيات الإرهابية المرتزقة، الثاني سرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي الحقيقي، والثالث حق أبناء الشعب الليبي شرقًا وغربًا بتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار ومنع أي من الأطراف تجاوز الأوضاع الحالية، والرابع وقف إطلاق النار الفوري، والخامس إطلاق عملية التسوية السياسية الشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة وفقا لمخرجات مؤتمر برلين وتطبيقا عمليا لإعلان القاهرة”.