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أوقطاي يعتبر تصريحات السيسي بشأن ليبيا “مثيرة للدهشة”

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

اعتبر مستشار الرئيس
التركي، ياسين أوقطاي، السبت، أن تصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي،
“مثيرة للدهشة”.

وتساءل أوقطاي
في سلسلة تغريدات على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: لماذا يهددون
باستخدام القوة كل يوم وليلة؟ هل نسي هؤلاء أنهم ساعدوا وأيدوا حفتر على مدار أكثر
من 5 أعوام والنتيجة يعرفها العالم، على حد قوله.

وأضاف أوقطاي أن
المثير للدهشة والعجب أن بعضهم لا يزال يبحث عن ذريعة لغزو ليبيا، والسؤال هو هل إذا
تم غزوها ستحل مشاكلهم الداخلية والخارجية؟ أم ستزيد الأوضاع سوءا؟.

وتابع أوقطاي
أنه يجب على من يهدد بغزو ليبيا ليل نهار أن يعلم أن هناك حكومة معترف بها، أعلنت مرارا
رفضها التدخل العسكري المصري ورحبت بالتعاون السياسي مع القاهرة، بحسب تعبيره.

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قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • اه مصر وليبيا اخوات وعرب والاخ يهب لنجده أخيه في الشدة وانت تبقي ايه غير غازا تتاري تركي حقير لماذا البكاء الان

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  • انت حمار فعندما كنتم تساعدون المليشيات وتهربوا السلاح لهم فشلتم واوشكت على السقوط فى طرابلس فتدخلتم بدعم مباشر بناء على اتفاق باطل وتافه والان عندما يتدخل الجيش المصرى مثلكم مباشر رغم انكم بعيدون عن ليبيا بينما ليبيا خط احمر بالنسبة لمصر وقادرة على سحق كلابكم بسهولة اذا ما تم اجتياز الحق الاحمر خط الموت

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  • نحن فى عالم لا يعرف الا القوة ومن حق مصر استخدام قوتها لكسر انف المعتوه فى ليبيا

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