أوقطاي يعتبر تصريحات السيسي بشأن ليبيا “مثيرة للدهشة”

اعتبر مستشار الرئيس

التركي، ياسين أوقطاي، السبت، أن تصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي،

“مثيرة للدهشة”.

وتساءل أوقطاي

في سلسلة تغريدات على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: لماذا يهددون

باستخدام القوة كل يوم وليلة؟ هل نسي هؤلاء أنهم ساعدوا وأيدوا حفتر على مدار أكثر

من 5 أعوام والنتيجة يعرفها العالم، على حد قوله.

وأضاف أوقطاي أن

المثير للدهشة والعجب أن بعضهم لا يزال يبحث عن ذريعة لغزو ليبيا، والسؤال هو هل إذا

تم غزوها ستحل مشاكلهم الداخلية والخارجية؟ أم ستزيد الأوضاع سوءا؟.

وتابع أوقطاي

أنه يجب على من يهدد بغزو ليبيا ليل نهار أن يعلم أن هناك حكومة معترف بها، أعلنت مرارا

رفضها التدخل العسكري المصري ورحبت بالتعاون السياسي مع القاهرة، بحسب تعبيره.

