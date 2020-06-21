العريبي ودغيم يطالبان قيادات المنطقة الغربية وسكانها باتخاذ قرار شجاع بوقف إطلاق النار

العنوان_ليبيا
قال عضوا مجلس النواب عيسى العريبي وزياد دغيم إنه مع استمرار الدولة التركية في رفض وقف إطلاق ووضع شروط تعجيزية تهدد الأمن القومي في والمشرق العربي ومصر على وجه الخصوص فإننا نتفهم وندعم تصريحات الرئيس المصري والقائد الأعلي للقوات المسلحة.
ودعا العريبي ودغيم في تصريح مشترك الشعب الليبي في المنطقة الغربية وقياداته إلى انتهاز الفرصة للحوار والسلام وتجنيب المنطقة حرباً إقليمية، مؤكدين أن هذا الموقف يتطلب قراراً شجاعاً لوقف إطلاق النار في أسرع وقت، ومنوهين في الوقت ذاته إلى أنه ليس من المعقول ولا المقبول أن يستمر التسليح ومحاولات إنشاء قواعد عسكرية دائمة تهدد أمن دول الجوار.
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