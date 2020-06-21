العريبي ودغيم يطالبان قيادات المنطقة الغربية وسكانها باتخاذ قرار شجاع بوقف إطلاق النار

العنوان_ليبيا

قال عضوا مجلس النواب عيسى العريبي وزياد دغيم إنه مع استمرار الدولة التركية في رفض وقف إطلاق ووضع شروط تعجيزية تهدد الأمن القومي في والمشرق العربي ومصر على وجه الخصوص فإننا نتفهم وندعم تصريحات الرئيس المصري والقائد الأعلي للقوات المسلحة.

ودعا العريبي ودغيم في تصريح مشترك الشعب الليبي في المنطقة الغربية وقياداته إلى انتهاز الفرصة للحوار والسلام وتجنيب المنطقة حرباً إقليمية، مؤكدين أن هذا الموقف يتطلب قراراً شجاعاً لوقف إطلاق النار في أسرع وقت، ومنوهين في الوقت ذاته إلى أنه ليس من المعقول ولا المقبول أن يستمر التسليح ومحاولات إنشاء قواعد عسكرية دائمة تهدد أمن دول الجوار.