الإمارات: نؤيد الموقف المصري بشأن ليبيا ومبادرة القاهرة متسقة مع القرارات الدولية

أكدت الإمارات،

السبت، على دعمها لما ورد في كلمة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بخصوص ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية

الإماراتية في بيان لها، إنها تتضامن وتقف إلى جانب مصر في كل ما تتخذه من إجراءات

لحماية أمنها واستقرارها من تداعيات التطورات في ليبيا.

وأعربت الوزارة

عن تقديرها للجهود المصرية الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا، خاصة

مبادرة القاهرة، مشيرة إلى أنها متسقة مع كافة القرارات الدولية.

وأضافت الوزارة

أن حرص الرئيس المصري على ضرورة استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية ينبع

من توجه عربي أصيل باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي.

وأشادت الوزارة

بحرص القاهرة على وقف إراقة دماء أبناء الشعب الليبي، وتهيئة الظروف العاجلة لوقف إطلاق

النار، وبدء مفاوضات العملية السياسية الشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة وفقا لمخرجات

مؤتمر برلين حول ليبيا وتطبيقا عمليا لمبادرة إعلان القاهرة التي نصت على حل المليشيات

وتسليم سلاحها، ووقف التدخل الأجنبي في ليبيا، ووقف أي دعم خارجي لقوى التطرف في ليبيا.

وشددت الوزارة

على أن موقف الإمارات من الأزمة الليبية ثابت ويدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار

والالتزام بالعملية السياسية، مؤكدة على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد المقبول لإنهاء

الصراع وتحقيق الاستقرار الذي يلبي تطلعات الشعب الليبي.

