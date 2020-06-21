بعد تصريحات “السيسي” عن ليبيا.. أردوغان يجري اتصالا هاتفيا بأمير قطر

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا مساء السبت، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية “قنا” بأنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وجاء الاتصال في أعقاب تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت، والتي قال فيها، إن “أي تدخل مباشر من مصر في ليبيا بات تتوفر له الشرعية الدولية”، وأن “جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا في ظل التحديات التي تهدد أمن مصر القومي”، كما حدد أن سرت والجفرة خطوط حمراء لمصر.