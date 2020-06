قنونو: لم نشكل خطرا على أمن دول الجوار ومن يرى ذلك عليه أن يغلق حدوده

أعرب المتحدث باسم

قوات الوفاق، محمد قنونو، السبت، عن رفضه لتصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

بشأن ليبيا.

وقال قنونو في

تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنه من يرى الوفاق

تشكل تهديدا له فليغلق حدوده ويمسك عنها مدرعاته وطائراته ومرتزقته، على حد قوله.

وأضاف قنونو

أنه تحيط بليبيا 7 دول جارة، لم نشكل خطرا على أمنها، وحتى الإرهابيين جاؤوا ولم نصدرهم،

بحسب تعبيره.

