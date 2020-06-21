جعودة لـ السيسي : السلوم ستكون قريبًا خط أحمر لك وليس سرت أو الجفرة

ليبيا – ندد صالح جعودة عضو مجلس الدولة الاستشاري بتصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتلويحه بإمكانية التدخل العسكري في ليبيا وبأن الجفرة و سرت خط أحمر.

وقال جعودة المقرب لجماعة الإخوان المسلمين والمنتخب منذ سنة 2012 وانتهت ولايته مرتين في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر أن السيسي يطلب من القبائل الشريفة أن تفوضه ، قائلاً : ” لا أعتقد أن من يقوم بتفويضه – أي السيسي – له علاقة بالشرف ” .

وأضاف : ” السيسي يقول بأنه لديه الشرعية للتدخل في ليبيا ، أنت آخر من يتحدث عن الشرعية من يوم أن اقسمت على كتاب الله أمام الرئيس الشرعي لمصر، ثم خنت اليمين، وغدرت به وبمصر، وأودعته السجن ثم قتلته ”.

أما بخصوص الجفرة وسرت قال جعودة ” : السيسي يقول بأن سرت والجفرة خط أحمر وأقول له واثقًا .. قريبًا ستبقى السلوم خط أحمر لديك، وبدل أن تبحث في ليبيا عن الخطوط وألوانها، عليك أن تفكر في أي لون لسد النهضة الأسبوع القادم”. في إشارة منه للجانب المصري من الحدود المسمى السلوم فيما يسمى الجانب الليبي امساعد.

وفي السياق ذاته ثمن جعودة ما أسماه التقارب التركي الإيطالي بشأن ليبيا وقال بأن هذا التقارب يعني محاصرة فرنسا ومصر فيما رد معلقين على حسابه بتوجيه السؤال له عن موقع قطر في هذه المسألة وهي الذي ثبت وبالمستندات تقاضيه رشوة منها على شكل سيارة سنة 2012 حتى بات يُلقب بلقب ” صالح تويوتا ” .

المرصد – متابعات

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