مصرع 3 أشخاص في بريطانيا.. والمشتبه به وراء الحادثة “يُعتقد أنه ليبي”

ذكرت الشرطة البريطانية، أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة، في حادثة طعن بحديقة فى بلدة ريدينج الإنجليزية.

ووفقا لما نقلته وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، أن المشتبه بهِ في الحادثة ليبي: “وكانت وسائل إعلام بريطانية قد ذكرت في وقت سابق أن الشرطة تشتبه في وجود دافع إرهابي وأن الرجل الذي اعتقل ليبي الجنسية. وأكدت الشرطة ذلك وكشفت عن هوية المشتبه به.”

وأفادت “بي بي سي”، نقلا عن مصادر أمنية، “إن المشتبه به يُعتقد أنه ليبي.”

وأشارت الشرطة البريطانية، إنه لا يتم التعامل مع الحادث على أن عمل إرهابي مضيفة أن الدافع غير واضح.

واعتقلت الشرطة على إثر الحادثة، اعتقلت رجلاً محليًا عمره 25 عامًا في مكان الحادث ولم يبحثوا عن أي شخص آخر.

وأوضح رئيس المباحث إيان هنتر: “لا توجد معلومات استخبارية تشير إلى وجود أي خطر آخر على الناي، هذه الحادثة لا تُعامل حاليا على أنها عمل إرهابي ؛ ومع ذلك ، فإن الضباط يبقون بعقل متفتح بشأن الدافع وراء الحادث “.

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