حكومة الوفاق ترد على تصريحات السيسي بشأن ليبيا

ردت حكومة الوفاق في ليبيا اليوم السبت، على تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، التي قال فيها ”إن أي تدخل مصري في ليبيا بات شرعيا“.

وتحدث السيسي اليوم السبت عن توافر ”الشرعية الدولية والوطنية للتدخل المصري في ليبيا“، لحماية وتأمين الحدود الغربية المصرية من تهديدات المرتزقة وحقن دماء الشعب الليبي“.

لكن عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد قال إن حكومته ترفض ”بشدة ما جاء في كلمة السيسي، ونعتبره استمرارا في الحرب على الشعب الليبي والتدخل في شؤونه“.

وتابع في بيان، نشرته عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق على ”فيسبوك“: ”نرفض بشكل قاطع ما تم إعلانه عن عزم مصر إنشاء وتجهيز ميلشيات وعصابات مسلحة لمحاربة الحكومة الشرعية في ليبيا“.

وقال السيسي، في كلمة خلال تفقده المنطقة العسكرية الغربية، إن مصر على استعداد لتدريب شباب القبائل الليبية لمواجهة الميليشيات والجماعات المتطرفة.

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