تعرف على تطورات الوضع الوبائي في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.

وأوضح المركز أنه جرى في سبها تسجيل 10 حالات إصابة منها 5 حالات مخالطة و5 حالات جديدة وفي طرابلس جرى تسجيل 12 حالة إصابة منها 8 حالات مخالطة و3 حالات جديدة وحالة واحدة قادمة من الجنوبأما في الزنتان والزاوية الغرب فسجلت حالة واحدة جديدة في كل منهم

وأعلن المركزتماثل ( 15 ) حالة للشفاء ليكون إجمالي المتعافين 98 متعافيوإجمالي الإصابات 544 حالة فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 436 حالة وإجمالي الوفيات10 حالات.