في يونيو 2014 أعلن تأسيس “شورى بنغازي” الإرهابي..فهل لهم من باقية؟

أخبار ليبيا24

عقب أحداث فبراير في 2011 وإسقاط نظام القذافي ظهرت مليشيات عدة في أكثر من مدينة ليبية، بعضها معظمها بأيدولوجيات مختلفة، إلا أن أغلبها المليشيات ذات التوجه الإسلامي ومليشيات أخرى تدعي “الثورية” وأعطت لنفسها حقوق منعتها عن غيرها.

من بين هذه المليشيات تنظيم أنصار الشريعة التي صنفتها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية ومليشيات “درع ليبيا بأرقامها المتعددة إضافة إلى مليشيا شهداء 17 فبراير وراف الله السحاتي وغيرها من المجموعات التي اعتبرها الكثير أنها عبارة عن أجنحة مسلحة لتيار الإسلام السياسي والإخوان المسلمين.

وفي 20 يونيو 2014 اعلن عن ائتلاف مجموعة ميليشيات إسلامية في مدينة بنغازي تضم هذه المليشيات التي سبق ذكرها تحت مسمى “مجلس شورى ثوار بنغازي” وقامت هذه الميليشيا بالهجوم على مواقع القوات المسلحة واحتلال مؤسسات في المدينة مثل مستشفى الجلاء ورفعوا عليه رايتهم السوداء، راية “داعش”.

تسببت هذه المليشيا في مأسي كثيرة في مدينة بنغازي من قتل الأبرياء وتهجير الأهالي والخطف والتصفية والاغتيال لكل من يعارض توجهها وأفكارها، كما ساهمت في اقتحام معسكرات القوات الخاصة في رمضان 2014 بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة وظنوا أنهم تمكنوا من تحقيق الانتصارات وأنهم سيطروا على المدينة بهذه الأعمال الإجرامية.

وعقب هذه الهجمات أعلن الإرهابيين من عناصر شورى بنغازي بالتحالف مع تنظيم الدولة الإرهابي “داعش” أنهم سيطروا على المدنية وانهم على أعتاب السيطرة على منطقة بنينا حيث كان هدفهم القاعدة الجوية والمطار، وبدأت التهاني والتبريكات في تلك الأيام والتهديد والوعيد بأنهم مستمرين في حربهم ضد من أسموهم بـ”الاعداء”.

إلا أن حلمهم لم يتحقق بالسيطرة على المدينة، واستجمعت القوات المسلحة قواها واستأنفت الحرب ضد الإرهابيين الذين لم يجدوا القبول في ليبيا، وعلموا جيدًا أنه محكوم عليهم بالفشل، وسيتم قتلهم والقبض عليهم جميعاً في نهاية المطاف وسيتم تحقيق العدالة.

بدأت القوات المسلحة ضمن عملياتها العسكرية في تضييق الخناق عليهم ومحاصرتهم، قتل عدد كبير من الإرهابيين واعتقل عدد آخر مع تطهير كل منطقة تحصنوا بها وحولوا السيطرة عليها، وأصبحت الضربات تتوالى على هذه التنظيمات الإجرامية التي عاثت فسادا في مدينة بنغازي.

ولا يخفى الليبيين عامة سعادتهم بأخبار قتل أو اعتقال أي إرهابي شارك في قتل أبناء ليبيا وتعذيبهم وتشريدهم، حيث يعتبرونها ضربة للحركات المتطرفة في ليبيا، لأن هذه الحركات أدخلت البلاد في نفق مظلم، عاشت بنغازي أعوام عجاف بسيطرة هذه الفئة التي حاولت فرض عقائدها وأفكارها الضالة على أهالي المدينة التي رفضتهم ورفضت فكرهم وعقائدهم.

ومنذ تلك الأعوام وبعد تلك الضربات التي تلقاها الإرهابيين في بنغازي ودرنة والجنوب الليبي علم كل إرهابي هارب أن مصيره أصبح محتمًا، مصيره كمصير من سبقوه من إرهابيين ظنوا في يوم من الأيام أنهم في أمان وأنه لا يمكن ولا يستطيع أحد محاسبتهم على أفعالهم وجرائمهم، بأن مصيرهم سيكون إما الاعتقال وإما الموت لا مفر من ذلك.

وبعد ست سنوات من إعلان ائتلاف الإرهاب تحت مسمى “مجلس شورى بنغازي” وبعد تهديد ووعيد، وانتصارات وتصريحات، تم القضاء على ائتلاف الشر الذي سعى لتحويل بنغازي إلى إحدى إمارات الدولة الإرهابية المزعومة، قتل قادته وشرد عناصره وأصبحوا بين أسرى في السجون وهاربين في كافة بقاع الأرض، يعيشون خوفًا ورعبًا جراء أعمالهم التي ارتكبوها.

تم تطهير بنغازي من شرهم، وعادت تنبض بالحياة، فتحت أحضانها مجددًا لمن هُجر منها قسرًا واستقبلت أيضًا من هجرهم الإرهابيين من مدن أخرى، عادت شوارعها وميادينها ومناطقها المغلقة تعج بساكنيها الذين عادوا إليها فرحين مشتاقين، مطمئنين آمنين، فلا إرهاب بعد اليوم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24