التكبالي: موقف الرئيس المصري جاءت رداً على تقاعس المجتمع الدولي أمام الغزو التركي لليبيا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جاءت ردًا على تقاعس المجتمع الدولي ومماطلة الاتحاد الاوروبي ومراوغة الناتو في الوقت الذي تشن فيها تركيا اعتداء مباشرا على ليبيا.

التكبالي وفي تصريح لموقع “إرم نيوز” أمس السبت أوضح بأن الشرعية الدولية للتدخل المصري في ليبيا متوفرة كونه دفاعًا عن أمن قومي ، مشددًا على أن الشرعية المحلية موجودة ومتمثلة في دعوة القبائل اللببية ومجلس النواب.

وإختتم عضو البرلمان تصريحه :”نحن نريد من الجيش المصري تزويدنا بالمستشارين والسلاح المتطور لردع الغزاة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية