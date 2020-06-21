تونس: ضبط سيارة ليبية محملة ب13 سبيكة من الذهب و حوالي 600 ألف أورو

تمكنت, مساء أمس السبت, دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني التونسي بالصخيرة من محافظة صفاقس, جنوب البلاد, من حجز مبلغ هام من العملة الأجنبية يقدر بحوالي 1,7 مليون دينار و 13 سبيكة من الذهب عيار 24 تزن حوالي 28.8 كغ على متن سيارة تحمل ترقيم منجمي ليبي, وذلك على مستوى المسالك الفلاحية بجهة صبيح من منطقة الميدة بصفاقس.

وأفادت مصالح الديوانة التونسية, في بلاغ لها اليوم الأحد 21 جوان 2020, بأن العملية تمت على إثر كمين نصبته الفرقة المذكورة بعد توفر معلومة حول سيارة ليبية تنقل بضائع مهربة قادمة من جهة قفصة في اتجاه الجنوب الشرقي التونسي.

وحوالي الساعة العاشرة ليلا تم رصد السيارة المشبوهة, وبالإشارة لها بالوقوف لم يمتثل سائقها وحاول الفرار متوغلا في المسالك الفلاحية, فتم استعمال السلسلة المسمارية لإصابة العجلات الأمامية للسيارة, إلا أن السائق واصل الفرار فتمت مطاردته إلى أن عثر على السيارة عالقة في الرمال بعد أن تركها سائقها و اختفى داخل غابة الزيتون.

وبتفتيش السيارة عثر أعوان الدورية في صندوقها الخلفي على مخبأ مهيأ أسفل العجلة الإحتياطية بداخله لفائف من الأوراق النقدية من العملة الأجنبية متمثلة في 590000 أورو و13 صفيحة من الذهب عيار 24 تزن 28.8 كغ قدرت قيمتها بحوالي 4,7 مليون دينار.

وبالتحري حول هوية السيارة وسائقها تبين أن الترقيم المنجمي للسيارة مفتعل وأنها غير مدرجة بمنظومة السيارات الموردة عبر المعابر الحدودية للبلاد التونسية.