ردًا على إنتقاد عماري لكلمة السيسي.. شكري: نأمل بالتزام الوفاق بولايتها التي نص عليها اتفاق الصخيرات

ليبيا – أكد وزير الخارجية المصري سامح شكرى، أن مصر تسعى لتعزيز الحل السياسي في ليبيا، مشيرًا إلى أن أي تهديد للأمن المصري والعربي سيلقى ردًا مناسبا.

شكري قال ردًا على تصريحات عضو الرئاسي محمد عماري زايد بأن خطاب الرئيس السيسي هو إعلان حرب، في تصريحات لقناة العربية اليوم الأحد، حكومة الوفاق لم تحسن قراءة موقف الرئيس السيسي، ونأمل بالتزام الوفاق بولايتها التي نص عليها اتفاق الصخيرات.

وكشف شكرى ، عن التنسيق مع القوى الدولية والإقليمية الفاعلة في ليبيا، مؤكداً على أن الحل العسكري هو الخيار الأخير لمصر للدفاع عن أمنها.

وفي سياق متصل قال وزير الخارجية المصري إن حكومة الوفاق ممثلة حاليا للدولة الليبية فى الجامعة العربية والإتحاد الأفريقى والأمم المتحدة ولكنها تعمل فى إطار الشرعية المستمدة للتطبيق السليم باتفاق الصخيرات.

وقال في مداخلة هاتفية عبر برنامج “كل يوم” المذاع على قناة “ONE” وفقاً لما نقلته صحيفة “اليوم السابع” المصرية أمس السبت أوضح أن الهدف من طرح الموضوع على الجامعة العربية هو درء ما تتعرض له ليبيا من تدخلات خارجية وتدفق للمرتزقة وتفعيل إعلان القاهرة واعتماد المسار السياسي ووقف إطلاق النار ويجب أن يضم كافة القوى فى ليبيا لتحقيق مصالح الشعب الليبى.

وأضاف:”أنه لا يحب الحديث عن مواقف دول أخرى ويتحدث فقط عن مواقف مصر، وأننا لنا علاقات وثيقة مع إيطاليا وفرنسا، ومصر تبذل جهدا كبيرا من أجل القصية الليبية”.

شكري أشار إلى أن هناك تفاهم مشترك بين مصر وفرنسا وتفاهم مع إيطاليا فى عدد من مكونات هذه الأزمة وأن بلاده تسعى للتطابق في وجهات نظر أخرى والمبادرة التى صدرت عن تونس فعالة والتشاور فيما بين وزراء الخارجية والرئاسة متواصل لأنها أكثر الدول المتأثرة بالوضع الليبى بحكم الجغرافيا.

وتابع:” مصر دائما لا تتهاون في اتخاذ الإجراءات التي تضمن أمن واستقرار ليبيا والوقوف أمام أطماع الدول الاستعمارية وأطماعها في الاستحواذ على المقدرات الليبية”.

وواصل وزير الخارجية قائلا:”مصر والرئيس السيسي بذلك كل الجهد للحفاظ على المقدرات الليبية وآخرها إعلان القاهرة وهى لن تتهاون في اتخاذ كل الإجراءات التى تحافظ على ليبيا في مواجهة الأطماع الخارجية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية