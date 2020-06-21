أكد عضو مجلس النواب علي التكبالي إن الشعب الليبي تلقى خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحفاوة وترحيب.

وأضاف التكبالي لقناة “الحدث” رصدته بوابة إفريقيا الإخبارية إن حكومة الوفاق خاسرة في كل الأحوال فإذا دخلت في مفاوضات فإن الشروط الأولى ستكون طرد الأجنبي وتفكيك المليشيات وهو ما ترفضه حكومة الوفاق.

وأكد التكبالي أن السيسي عبر عن التضامن العربي مع ليبيا مشددا على أن العرب أحسوا أنهم يكونون قوة بدونها لن يحقق الشعب آماله.

وأشار التكبالي إلى أن الأعيان والمشائخ يمثلون الشعب الليبي وبالتالي فإن دعمهم لمبادرة السيسي وخطابه يعني أن الشعب يدعمها مضيفا أن الاتحاد الأوروبي كان مترددا بسبب التردد العربي لكن التضامن العربي الآن سينعكس أيضا على الموقف الدولي ويؤدي لتضييق الخناق على تركيا