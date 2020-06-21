النمروش: تعاقدنا مع شركة عالمية لبناء جيش «متطور» يخدم «الدولة المدنية»

أكد صلاح النمروش، وكيل دفاع السراج، أن «المجلس الرئاسي»، تعاقد العام الماضي مع إحدى الشركات العالمية، لإعداد تصور لما وصفه بـ«الجيش».

وقال النمروش في تصريحات صحفية، نقلتها قناة فبراير، الذراع الإعلامية لما يسمى بـ«ثوار فبراير»: “«المجلس الرئاسي» تعاقد العام الماضي مع الشركة العالمية «جونز جروب»، لوضع تصور لإعداد «الجيش»”.

وأضاف “نعمل على وضع خطة نهائية لتصور واضح وفعلي لـ«جيش متطور» ومحترف يخدم تحت سيادة «الدولة المدنية»”.

ويقاتل في صفوف مليشيات السراج، خليط كبير مكون من بعض العناصر الليبية، مدعومين بمرتزقة سوريين وجنسيات أخرى، في المعارك الدائرة ضد الجيش الوطني الليبي، الساعي لتحرير البلاد من تحت سطوة تلك المليشيات التي تقودها دولة تركية لمحاولة السيطرة على مقدرات الشعب الليبي وبسط سيطرة تركيا على البلاد.