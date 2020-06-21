ليبيا الان

النمروش: تعاقدنا مع شركة عالمية لبناء جيش «متطور» يخدم «الدولة المدنية»

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد صلاح النمروش، وكيل دفاع السراج، أن «المجلس الرئاسي»، تعاقد العام الماضي مع إحدى الشركات العالمية، لإعداد تصور لما وصفه بـ«الجيش».

وقال النمروش في تصريحات صحفية، نقلتها قناة فبراير، الذراع الإعلامية لما يسمى بـ«ثوار فبراير»: “«المجلس الرئاسي» تعاقد العام الماضي مع الشركة العالمية «جونز جروب»، لوضع تصور لإعداد «الجيش»”.

وأضاف “نعمل على وضع خطة نهائية لتصور واضح وفعلي لـ«جيش متطور» ومحترف يخدم تحت سيادة «الدولة المدنية»”.

ويقاتل في صفوف مليشيات السراج، خليط كبير مكون من بعض العناصر الليبية، مدعومين بمرتزقة سوريين وجنسيات أخرى، في المعارك الدائرة ضد الجيش الوطني الليبي، الساعي لتحرير البلاد من تحت سطوة تلك المليشيات التي تقودها دولة تركية لمحاولة السيطرة على مقدرات الشعب الليبي وبسط سيطرة تركيا على البلاد.

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الجيش العربي الليبي الغزو التركي المرتزقة السوريين صلاح النمروش طرابلس ليبيا مليشيات السراج

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • جيش متطور ياميبون من المرتزقه السوريون واسيادك الأتراك والارهبيين لعنه الله عليكم يا عبيد الترك حقيقي ان لم تستحي فافعل ماشىءت

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    • كل الليبين مع جيش متطور ولكن العقيدة وحب الوطن هو الاساس ولاتستطيع الشركة ان توفره لك لانه ليس سوفت وير

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      • يوفره الذين حرروا طرابلس وترهونه وغريان والوطيه وصبراته وصرمان وعين زاره الذين كبدوا العدو خسائر فادحة وهرب العدو من امامهم وعدوهم تليوم يستنجد بالسيسي هؤلاء هم من يوفر العقيده وحب الوطن والتضحيه لما حرروا سرت من قوات دعش.

    • يمكن أن يكون ان البرص تمساح.
      يمكن ان يكون البرص اكبر مما تتصور انظر ماذا فعلت الفيروسه الصغيره جدا كورونا ومازلت تفعل حتى تستيقن انت وامثالك بان البرص يكون اكبر من تمساح.

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      • طروم عطاك مايطرمك انت حاربت جيش وطنك بالمرتزقة وتوا ان كنت راجع طلع السورى من احياشك فى طرابلس ولا اتفاقيات السراج التركمانى بره حلها مع الاتراك يعنى المنقوش حرر سرت من الدواعش وانتم حررتم طرابلس من الجيش الليبى وين ماشيين لكن قريب عليكم العصا تاكل لم تعىء

  • منور معروفه بوابه للسرقه ونهب المزيد.على غرار الجيش الذكى اللى بناه المنقوش قبلك دلف 8 مليار وهرب لتركيا. شوف جوك

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  • وهل تعتقد أن المرتزقه السوريين سوف يعودو الي بلادهم إذا فرض أن المعركه انتهت. واضح انك لاتقدر الموقف ولاتقرا الحاضر والمستقبل جيدا. ماتقوله هراء هراء

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