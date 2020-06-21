أسامة الصلابي: السيسي زعيم عصابة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

هاجم القيادي الإخواني المدعو أسامة الصلابي، شقيق علي الصلابي عضو التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يتزعمه يوسف القرضاوي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على خلفية تلويحه بالتدخل العسكري في ليبيا.

الصلابي اعتبر ، في تغريدتين له، أن السيسي من الرؤساء الذين لا يستحقون شرف القادة، قائلا “هؤلاء زعماء عصابات من يدفع لهم يلبون رغبته وطلباته.. إنهم ليسوا قادة لأمتهم”.

وركز القيادي الإخواني على كلمات السيسي “سَنُسَلِحُ المليشيات القبلية”، قائلا “هؤلاء تجردوا من كل شيء، وسيمكر الله بهم ويستأصل شأفتهم”.

وذكّر الرئيس المصري بأزمة بلاده مع سد النهضة الذي تعمل إثيوبيا على إنشائه بما يهدد الأمن المائي المصري، قائلا “سد النهصة في أثيوبيا وليس ليبيا” عبر وسم أنهى به تغريدته.

وانتقد النظم الاستبدادية، قائلا “من بلايا النظمِ الاستبدادية أنها تنتج قطيعا من الحمقاء الأغبياء البلهاء، حديثهم دوما عن دولتهم العظيمة قوية التأثير، ورئيسهم أو ملكهم مرهوب الجانب، وإذا هدّد وزمجر تهابه الدنيا وتهتز الأرض لكلامه، ولا يدري هؤلاء الحمقاء المغفلين أن رئيسهم ودولتهم صارت أضحوكة العالم، وطرفة الدنيا”.

وأكد السيسي، خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، في سيدي براني بمرسى مطروح، أمس السبت، استعداد مصر الكامل لتقديم الدعم للشعب الليبي، قائلا “نحن في مصر نكن لكم احتراما وتقديرا كبيرا ولم نتدخل في شئونكم ودائما مستعدين لتقديم الدعم، من أجل استقرار ليبيا وليس لنا مصلحة ليس إلا أمنكم واستقراركم”.

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