النجم الساحلي التونسي يقرر تصعيد الناشئ الليبي “داقو”للفريق الأول

قررت إدارة نادي

النجم الساحلي التونسي، الأحد، تصعيد اللاعب الليبي الناشىء عبد الله عبد الرحمن داقو،

من فريق الشباب بكرة القدم بالنادي إلى الفريق الأول.

وكان اللاعب شارك

في دقائق الشوط الثاني، أمس السبت، في اللقاء الودي الذي خاضه النجم الساحلي أمام الصفاقسي،

وقدم أداء جيد في الدقائق التي لعبها في المباراة، والتي انتهت بفوز النجم بهدفين مقابل

هدف.

جدير بالذكر، أن

نادي نادي ريال سرقسطة الإسباني يرغب في التعاقد مع النجم الليبي داقو، خلال سوق

الانتقالات الصيفي المقبل.

ويبلغ عبد الله عبد

الرحمن داقو من العمر 20 عاما، والتحق بمركز إعداد شبان النجم في شهر يونيو 2017، بعد

انهاء تعاقده مع نادي أهلي طرابلس قبل أن يوقع عام 2018 عقدا يمتد إلى 5 مواسم وينتهي

في يونيو 2023.

