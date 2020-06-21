متهكمًا على السراج وباشاغا .. الشح : ربما حنكتهم منعتهم من الرد على السيسي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تهكم المستشار السابق للمجلس للدولة، أشرف الشح، على رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، ووزير داخليته، فتحي باشاغا، بسبب عدم إعلان موقفهما من تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التي لوّح فيها بإمكانية التدخل العسكري في ليبيا، وأكد من خلالها أن تجاوز سرت والجفرة خط أحمر.

الشح قال ، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “بعد 24 ساعة من تصريحات السيسي الوقحة والتي تعتبر إعلان حرب، لا نجد ردًا من السراج أو بيانًا من وزير خارجيته أو حتى تغريدة من وزير الداخلية”.

واستدرك: “ربما حنكتهم السياسية تمنعهم من اتخاذ موقف متعجل”.

وأكد السيسي، خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، في سيدي براني بمرسى مطروح، أمس السبت، استعداد مصر الكامل لتقديم الدعم للشعب الليبي، قائلا “نحن في مصر نكن لكم احتراما وتقديرا كبيرا ولم نتدخل في شئونكم ودائما مستعدين لتقديم الدعم، من أجل استقرار ليبيا وليس لنا مصلحة ليس إلا أمنكم واستقراركم”.

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