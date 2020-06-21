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متهكمًا على السراج وباشاغا .. الشح : ربما حنكتهم منعتهم من الرد على السيسي

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تهكم المستشار السابق للمجلس للدولة، أشرف الشح، على رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، ووزير داخليته، فتحي باشاغا، بسبب عدم إعلان موقفهما من تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التي لوّح فيها بإمكانية التدخل العسكري في ليبيا، وأكد من خلالها أن تجاوز سرت والجفرة خط أحمر.

الشح قال ، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “بعد 24 ساعة من تصريحات السيسي الوقحة والتي تعتبر إعلان حرب، لا نجد ردًا من السراج أو بيانًا من وزير خارجيته أو حتى تغريدة من وزير الداخلية”.

واستدرك: “ربما حنكتهم السياسية تمنعهم من اتخاذ موقف متعجل”.

وأكد السيسي، خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، في سيدي براني بمرسى مطروح، أمس السبت، استعداد مصر الكامل لتقديم الدعم للشعب الليبي، قائلا “نحن في مصر نكن لكم احتراما وتقديرا كبيرا ولم نتدخل في شئونكم ودائما مستعدين لتقديم الدعم، من أجل استقرار ليبيا وليس لنا مصلحة ليس إلا أمنكم واستقراركم”.

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تعليقات

  • اشخ عليك ياشح فانت شحيح العقل وغبى جدا فعمن تكلم ياحقير عن عبيد السلطان فهم امعات مثلك لو عند ذرة رجولة تعالى وتخطى الخط الاحمر بين سرت ومصراته بدلا من القيام بدور كلب مسعور ينبح لصالع المعتوه ليرضى قطرائيل ويقبض الثمن ولو كنت مقتنعا بما تقول فتعالى وانتحر على الخط بدلا من التضحية بالاخرين مثل اليهود حيث تقول اذهب وربك وقاتلا انا هاهنا قاعدون

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  • لانك يابو شخة شحيح فى التاريخ ولا تعلم انه فى السبعينات يربط بين مصر وسوريا وليبيا اتحاد الجمهوريات العربية وعلم واحد يتوسطه شعار الجيش الوطنى صقر قريش الاصفر اتفوووووه عليك اخوانى حقير من مخلفات خيام النكاح سقطت سهوا من ساقطة اخوانية كانت بتشخ فاسمتك شح بعد مانسى ابوك الديوث النقطة !!!

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  • ياميبون الرسالة موجهة من السيسى للسلطان المعتوه فهو يفهمها بعد ما اتلسع من قبل ولا يعنينا امعات تافعة من عبيد السلطان لاوزن له فهل سمعت رد من المعتوه اتشل لسانه فرقبة اردوغان تحت اقدام السيسى ولديه اوراق عديدة تذله فباشارة منه يتم مقاطعة عربية للبضائع التركية تغلق العديد من المصانع وترفع نسبة البطالة لو قردو عنده ذرة رجولة يرد انه الان فى مأزق لا يعرف كيف يخرج منه

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  • ايها الشح…كفاك انت وقاااااحة…و ان كنت رجلا حقا (و اشك فى ذلك) فلتتخطى انت و أمثالك من الخنازير الخوانية ذلك الخط الاحمر الذى رسمه لك سيدك(فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى) و تاج رأسك و رأس سلطانك الشاذ قردوخااان ملك الدعارة و الشذوذ
    تقدم…إن كنت رجلا……

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