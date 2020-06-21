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الرئاسي لـ السيسي : نحن من يحدد مكان وزمان عملياتنا العسكرية

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أصدر المجلس الرئاسي في بياناً حول تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حول أمن الحدود الغربية ورفض بلاده تقدمت المليشيات الليبية والسورية شرقًا إلى سرت ومابعدها .

وقال الرئاسي في بيانه ” أن التدخل في الشؤون الداخلية الليبية والتعدي علىى سيادة الدولة من قبل السيسي عمل عدائي سافر وبمثابة إعلان حرب ” .

وفيما يتعلق باتفاقياته غير الشرعية مع تركيا لعدم تماشيها مع الإتفاق السياسي نفسه ، قال الرئاسي : ” نحن الحكومة المعترف بها دوليًا ولنا حق تحديد شكل ونوع اتفاقياتنا وتحالفاتنا ” .

البيان

وأضاف الرئاسي في بيانه بأنه لن يسمح بالتطاول على ليبيا واستخدام لغة التهديد والوعيد مهددًا بإشعال المنطقة بكاملها وزعزعة إستقرارها حال أقدمت مصر على التدخل . ” فقرة فسرها المحلل السياسي أحمد العربي بأنها رسالة تركية خالصة للمنطقة وذلك لعدم قدرة الرئاسي منفردًا حتى على إشعال مشروع الهضبة قبل التدخل التركي ” .

أما فيما يتعلق بحديث الرئيس السيسي عن سرت والجفرة ، قال الرئاسي ” أن الخطوط الحمراء تحددها دماء الشهداء فقط ونحن من نقرر مكان وزمان عملياتنا العسكرية ” ليذكره معلقون عبر صفحته الرسمية بنية أردوغان وحديثه عن ” تحرير ” هذه المنطقة منذ 9 يونيو  قبل حتى أن يعلن الرئاسي ذلك بنفسه .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • ههههه اضحكتنى ياكلب اردوغان اذا كان هو من يتباهى بالجيش الاتركى ويعتبرك واحد من حريم السلطان وحتى السلطات كلب عند ترامب اتفوووووه عليك غبى انت لا تملك سوى باكو شيكولاته مخدر يجعلك تهلوس

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