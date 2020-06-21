الأزهر يدعو لموقف عربي مشترك لحل الأزمة الليبية

أعرب الأزهر الشريف، عن تأييده ودعمه للموقف المصري في كل ما يتعلق بإجراءات الحفاظ على أمن مصر القومي وتأمين حدودها.

كما أكد الأزهر، في بيان أصدره اليوم الأحد، عن دعمه للحل السلمي في ليبيا، والدعوة إلى وقف اطلاق النار واستئناف المفاوضات، قائلا “نتابع بمزيد من القلق ما تشهده ليبيا من احتدام الصراع بين الأشقاء الليبيين، والتدخلات الخارجية ذات الأطماع التي تؤدي إلى مزيد من التشرذم والتنازع وتأجيج الصراع بين أبناء الشعب الليبي الشقيق، ونكرر رفضنا القاطع لمبدأ الوصاية الذي تحاول بعض الدول فرضه على العالم العربي، وتتخذه ذريعة لانتهاك سيادته”.

ودعا الأزهر، إلى موقف عربي مشترك وحازم في حل هذه الأزمة، مناشدا الشعب الليبي بضرورة الاتحاد ونبذ الخلاف والفرقة التي تجعل ليبيا عرضة للأطماع الاستعمارية والتدخلات الخارجية.