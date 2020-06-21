“الوفاق” تكشف عدد الباحثين عن العمل

أصدرت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق، إحصائية لأعداد الباحثين عن العمل المسجلين حتى يونيو الجاري في كامل ربوع ليبيا.

وأظهرت البيانات النصف سنوية التي نفذها مركز المعلومات والتوثيق التابع للوازرة، أن إعداد الباحثين عن العمل المسجلين ضمن منظومات مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق بلغ 128.697 باحثا عن العمل.

وبلغ عدد الإناث المسجلات 72649 باحثة، فيما بلغ عدد الذكور 56030 باحثا، وسجلت المنطقة الغربية وجود أعلى عدد من الباحثين بلغوا (71،303) مسجلين ضمن (46) بلدية، بينما سجلت المنطقة الوسطى عدد (35،151) مسجلين على (12) بلدية، فيما سجلت المنطقة الجنوبية عدد (14،895) مسجلين على (15) بلدية، والمنطقة الشرقية عدد (7،330) مسجلين على (3) بلديات.

وبحسب الإحصاءات فإن عدد الباحثين عن العمل من حملة شهادة الدراسات العليا بلغ (230) شخصا، وحملة المؤهل الجامعي (50،643) شخصا، وحملة الدبلوم المتوسط عدد (28،645) شخصا، وأصحاب التعليم الأساسي الثانوي فما دون بلغوا (38،805) شخصا، والأشخاص بدون مؤهلات علمية عدد 10.356.

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