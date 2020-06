قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، الأحد، إنهم نصحوا الحكومة المصرية منذ سنوات بأن لا تراهن على حفتر، وأن ليبيا ليست إقليم على حدودها.

