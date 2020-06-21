اوغلو: تصريحات السيسي خطوة تصعيدية خطيرة وتركيا ستتحرك بكل تأكيد وسيكون ردها رادعًا

ليبيا – علق السياسي التركي المقرب من حزب العدالة والتنمية الحاكم يوسف كاتب اوغلو على تصريحات الرئيس المصري والتي أشار بها إلى الدور التركي في ليبيا ، معتبراً أن تصريحاته فيها العجب العجاب وبها يصبح الحق باطل والباطل حق حسب تعبيره.

اوغلو قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد إن مايجري هذه الأيام عبارة عن مسرحية هزلية، معتبراً أن ماقام به رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي عبارة عن خطوة تصعيدية خطيرة.

وأردف مدعياً :” السيسي عندما تكلم وهو محسوب على أنه رئيس للجمهورية مصر وهو لا يمثل الشرعية بل جاء على دبابة ويمثل الإنقلابيين فقط قام بخطوة تصعيدية خطيرة هو يتحدث عن تدخل مباشر بالتالي يريد أن يزج بالجيش المصري الذي هو مسؤول عن الكثير من الجرائم سواء قتل الكثير من الشعب المصري أو انتهاكات داخل مصر أن يزجه في مغامرة غير محسوبة ، وسياسياً تعتبر التصريحات التي قالها رئيس دولة ما ضد دولة أخرى مجاورة هو تهديد لأمنه القومي وهو بمثابة إعلان حرب بشكل واضح”.

وزعم أن رئيس جمهورية مصر العربية لا يدرك الشرعية الدولية ويريد أن يبحث على مفاهيم المستمعين والمشاهدين أن ما وصفه بـ”برلمان طبرق” (مجلس النواب الليبي) يمثل الشرعية الدولية، مضيفاً :” أي شرعية دولية إن كان السفراء الليبين الممثلين لليبيا في كل العالم يتبعون حكومة السراج أي شرعية دولية يتحدث هل هناك مجلس آمن صرح له بذلك ؟ هل هناك قانون من الأمم المتحدة اعطته الحق في ذلك ؟ التخبط السياسي يدل على أنك أمام شخص إما مخبول سياسياً أو يهذي وأرجح أنه يتكلم دون ابعاد سياسية وأفكار ناضجة وهناك من يريد إشعال فتنة وحرب ويزج طرف آخر كدولة عربية جارة وشقيقة لليبيا”.

وتابع مزاعمه :”لو أنه حريص على الشعب الليبي أليس من الأولى له أن يحمي ترابه الوطني ولا يفرط به ؟ وأن يحمي الثروات النفطية التي الإتفاقية التركية الليبية اعادت له 38 كيلو متر من المياه في البحر المتوسط وخيراتها وهو يقف مع اليونان وقبرص ويعترض على الاتفاقية البحرية، من الاولى أن يحمي الإقتصاد الوطني الذي الآن اصبح على الهاوية بعد 164 مليار من المديونية العالية والكثير ..هو يغامر مغامرة غير محسوبة وأتوقع انه لن يمر مرور الكرام”.

وعلق متناسياً دور تركيا الاستعماري في ليبيا قائلاً :” ليبيا دولة ذات سيادة لذلك وجب أن يكون هناك رادع دولي كونها أرض لها سيادة ومحمية من القانون الدولي وإلا ما فائدة إعتراف الشرعية الدولية بحكومة الوفاق” ، مشيراً إلى أن تركيا ستتحرك وبكل تأكيد وسيكون رادع لكن ليس بالضرورة أن يكون عسكري بل يجب أن يكون مع حكومة الشرعية التي تحدد ما هي آليات الرد اللازمة لهذا تدخل حسب قوله.

وتوقع أن يكون هناك تحالف دولي سياسي وديبلوماسي للرد على هذه التصريحات التي زصفها بـ” الجوفاء ” وأن “السيسي” (رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي) لن يجرؤا بالمنطق العسكري والبسيط على وضع نفسه أمام ما وصفها بـ”المغامرات غير محسوبة” ، مضيفاُ :” وإذا ما كان تجرأ كمجنون وقام بخطوات غير محسوبة فالردود ستكون كارثية عليه وعلى الأمن القومي المصري الذي يدعي انه يريد حمايته وأستغرب ان السيسي يتحدث عن إجتياح دولي ليس عبارة عن دعم بالطائرات أو مهمات محددة”.

وإختتم السياسي التركي الموالي للحزب الحاكم في تركيا :”الحكمة والحنكة والديبلوماسية هي من ستضبط الامور إشعال حرب ربما من يشعلها مجنون ولكن تبعاتها ونتائجها ستعاني منها الشعوب وهو ليس بالأمر السهل ، أتوقع ان يكون هناك تنسيق مشترك ليبي تركي سياسي ودبلوماسي في تفعيل الرد على المجنون أممياً وديبلوماسياً وليس فقط رد اقليمي او فردي او تركي يجب ان يكون هناك رد يستحق إلجامه فهو يتحدث باسم الآخرين هناك حلف يسمى الحلف الداعم لحفتر وهو اداة ليس مخطط ولا يجرؤ ان يقوم بهذه المغامرات وإن كان عنده القدرة بذلك لكان موضوع سد النهضة وأمور اخرى تخص الامن القومي المصري من اولوياته”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية