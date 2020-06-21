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القماطي لـ السيسي: إتفاقيتنا مع تركيا شرعية.. ونسعى لبسط سيطرتنا على كل التراب الليبي وليس فقط سرت والجفرة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – وصف رئيس حزب التغيير والمبعوث الخاص لرئيس الرئاسي لدول المغرب العربي جمعة القماطي تصريحات الرئاسي المصري الأخيرة بأنها تدخل صارخ في الشأن الداخلي الليبي وتجاوز للسيادة الليبية على حد زعمه.

القماطي قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر إنه يفترض على حكومة الوفاق عدم تجاوز تصريحات “السيسي” (رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي) بشأن سرت والجفرة التي تبعد أكثر من 1000 كيلو متر عن الحدود المصرية الليبية ويعتبرها خط أحمر، زاعما ان ذلك تدخل مفضوح ومرفوض من دولة أخرى حتى وإن كانت جارة في دولة مستقلة ذات سيادة وحدودها واراضيها معروفة.

وأكد السياسي الموالي لتركيا على أن حديث السيسي عن خطوط في قلب ليبيا أمر مرفوض وتدخل فج وصارخ لا يمكن القبول به حسب قوله، معتبراً أن حديث الرئيس المصري بأنه لا يعترف إلا بشرعية ما وصفه بـ”برلمان طبرق” (مجلس النواب الليبي) يعد تجاوز كبير للشرعية الدولية وإتفاق الصخيرات الذي انبثقت منه 3 مؤسسات سياسية وهي مجالس النواب والدولة والرئاسي وبهذا “السيسي” يرفض الإعتراف بشرعية مجلس الدولة وحكومة الوفاق.

وبشأن الإجتماع الذي دعت له الجامعة العربية إعتبر أنه تجاوز للنظم ولوائح الجامعة وهو إجتماع غير شرعي لأنه لم يتم التشاور والتنسيق مع ما وصفها بـ”الحكومة الشرعية” (حكومة الوفاق غير المعتمدة من البرلمان المنتخب) للدولة المعنية بالإجتماع ، مدعياً إلى أن الهدف من ذلك الإجتماع هو أن تمرر مصر بما عرف بمبادرة السيسي وتريد من الجامعة العربية أن تتبنى هذه المبادرة لتصبح عربية من الجامعة العربية.

ويعتقد القماطي أن كل الجهود المصرية ستفشل وقال :” ولن يتم تمرير تلك المبادرة التي تتناقض بشكل كبير مع حديثه عن تسليح شباب قبائل ليبيا وتدخل عسكري ووضع خطوط حمراء في ليبيا أما الدوافع الحقيقية وراء كل ما قاله السيسي والتصريحات النارية هو أن مصر اصبحت عاجزة في الملف الليبي مع وجود طرفين اقوياء هما تركيا وروسيا  لذلك ما يهم ليبيا هو الوصول لتفاهم مع روسيا التي لديها مرتزقة بقرابة الـ 2000 اغلبهم في سرت والجفرة بضرورة سحب المرتزقة حينها تكون الجفرة وسرت متاحة لحكومة الوفاق للدخول لها دون حرب و قتال” حسب زعمه .

وشدد على أن حكومة الوفاق أكدت أنها تسعى لبسط سيطرتها على كل التراب الليبي وليس فقط سرت والجفرة والموانئ النفطية وما تريده مصر هو محاولة إثبات وجود لها في أي إتفاق سياسي قادم ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وتابع مزاعمه :” التهديد من قبل السيسي بأن تجاوز سرت الجفرة خط احمر هو ظاهرة صوتية جوفاء أكثر ما يكون تهديد حقيقي لأن السيسي لا يملك ولا يستطيع أن يدفع بجيش مصر لمحاربة جيش حكومة الوفاق أو الاصطدام مع تركيا التي تعتبر من الدول القوية في المنطقة وثاني أقوى جيش في الناتو، أعتقد أن التصعيد من السيسي هو لتحقيق بعض المكاسب في أي إتفاق قادم بعد أن اصبحت اوراق مصر مؤثرة في ليبيا ضعيفة جداً “.

وقال إن “النظام أو الجيش المصري” لن يدخل ليبيا لأن ذلك سيجلب لمصر كوارث سياسية واقتصادية وردود فعل شعبية رافضة من الشعب المصري، مطالباً حكومة الوفاق بإتخاذ موقف واضح وقوي في شكل بيان رسمي لرفض ما وصفه بـ” التدخل الفج ” في الشؤون الداخلية في ليبيا وتأكيد من حكومة الوفاق بأنها الشرعية ومن حقها أن تبسط سيادتها بأي مكان في ليبيا سواء سرت والجفرة أو غيرها والتذكير بالإتفاقية الامنية التي وصفها بـ”المشروعة” مع تركيا .

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • تبسط ايه يامبسوط من تعاطى الترامدول يادلدول انتم منبوذين من الشعب الليبى لهذا استعنتم بنفايات ارهابية ومختل تركى ظنا انه سينقذكم من الهلاك ونسيت ياكلب انه فى النهاية كل من دعمهم اردوغان فى خبر كان واى شرعية ياميبون لبقايا المجلس الرئاسى من الخوان لايملكون صلاحية التوقيع لغياب التوافق بانسحاب اربعة من المجلس التوافقى علاوة على ضرورة موافقة البرلمان كل هذا مع نهاية صلاحية الصخيرات وعودة الشرعية التنفيذية لرئيس البرلمان عقيلة صالح هو ولى امر الشعب الليبى بصفته اعلى شخصية منتخبة من نواب الشعب عموما الرسالة وصلت لسيدك المعتوه واتشل لسانه من الصدمة ولم يتكلم حتى الان لانه يعرف ان السيسى اذا قال كلمة ينفذها بدقة !!!

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  • موضوع الاحزاب – ما يخدمش المجتمع المدني في ليبيا وإصلاحات الداخلية والعمل الامني والقيادات المسلحة .
    ببساطة لوجود تدخلات مدعومة من أطراف نسعى للتهريب فقط والسباق الحزبي والاشياء التي لا تساعد الوضع الحالي ومنها عودة اليهود بشكل حزبي – وسين القضاء عليهم عاجلااو اجلا ..،،، دون اي تهاون .
    وطبعا ربما نسبت اطماع أنور السادات مع اعوانه الفلسطينين وعملاءَهم التي صرح بها بضم الجزء الشرقي لليبيا لمصر – بل واستخدامها كقاعدة عسكرية يهودية لهوانمًً جاردن سيتي .. الي ما لقوش من يحط فدين ربهم مخزن سلاح ويحرقوهم …، هوانم القمار والخمر والدعارة وخطف الأطفال والعيادات والخياطات .،،،
    فلهذا //// العمل الحزبي في ليبيا انتهى منذ اغتيال المدعو د – محمود جِبْرِيل …. في مصر على يد قذاف الدم وجماعته .الكارهين لطرابلس العاصمة الليبية .
    والآن بدا العمل الحكومي بالعاصمة والادارة الرءاسيةً والوطني بمؤسساته المدعوم داخليا والخارجية تعمل على إصلاح المشاكل التي تسعى اليها بعض الأطراف من اللاجءين الذين باعوا شرفهم ودنسوا ارضهم فقط للحصول على لجوء او للحصول على معونات ….. او للحصول على رب يعبدونه من دون الله .
    فلهذا لا يجب التطرق لاي موضوع يمس الامن الداخلي الليبي في المنطقة الغربية – او حرية العلاقات الدولية في الإطار المسموح به .

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  • من اسقط مرشدكم البيطرى قادر على اسقاط خليفتكم المتخلف فقد كنت اقول العبرة بالنهاية وكل من دعمهم اردوغان من الخوان تم دعكهم فى النهاية واصبحوا فى خبر كان ومرشدهم دخل السجن فى ملابس نسوان
    السيسى ترك المعتوه يجيب اخره ليضحك العالم على حماقته واطماعه ثم انقض عليه فشله من الصدمة
    وين السلطان المعتوه اختفى ولم يرد حتى الان من الصدمة فبعد ان كان يطالب بابعاد حفتر عن التفاوض اصبح امامه السيسى ليتفاوض معه على الانسحاب ومعه الكلاب المرتزقة والا فالرد القادم حظر استيراد السلع التركية ضربة اقتصادية موجعة قلت ايه يامعتوه

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  • Gumati pieces of shit you have uk nationally so you haven’t any reason for speaking about Libya find fuck English ass and kiss it every one know you are proud with your English nationality so you are just fuck fake Gumatti

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  • مش هاذا القماطي اللي شلحولها ……ورموه ع الطريق ايام زمااان……هههههههه..هههههه

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