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الطاهر السنى مهاجما كلمة “السيسي”: تدعمون المنقلب وأين خطكم الأحمر أثناء الهجوم على طرابلس

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هاجم الطاهر السني ممثل السراج فى الأمم المتحدة، كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال السنى، فى سلسة تغريدات على حسابه بتويتر، أين صوتكم عندما  قُتل الأبرياء في طرابلس لأكثر من عام ، يبدو أن خطكم الأحمر كان بعيداً جداً حينها وانكمش عندما انهزم مشروع الثورة المضادة وانكسر حلم مجرم الحرب الى الأبد، تجربتكم أنتم أحرار فيها، ولكنه ليس نهجنا، وبسط سلطة الدولة لا تنازل عنه، ان كنتم تريدون دعمنا فاتركونا وشأننا.

وزعم السني، فى حديثه أن مصر تكيل بمكيالين، قائلا، سياسة الكيل بالمكيالين مكشوفة للجميع ،تقولون انكم تحترمون قرارت الدولية والاتفاق السياسي الليبي، وفي نفس الوقت تستقبلون وتدعمون المنقلب عليها !! تتحدثون عن شرعية مجلس النواب وكأنها مختزلة في شخص لا يستطيع حتى عقد جلسة، في حين جُل اعضاء المجلس من كافة انحاء ليبيا يجتمعون في طرابلس،على حد زعمه.

وادعى السني، أنه منذ سنوات نصحنا الحكومة المصرية ألا تراهن على مجرم الحرب وإن ليبيا ليست اقليماً على حدودها، بل هي دولة موحدة ومناطقها مكملة لبعضها ، وعندما تعادي منطقة تخسر البلاد كلها،وليبيا لا تحكمها مجموعات قبلية كما يتم تسويقه، بل قبائلنا هي قاعدتنا الثقافية والاجتماعية التي نقدرها ونحترمها،على حد زعمه.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • متخلف عقليا رويبضة ليبيا فى الامم المتحدة دون اى سند دستور فالحكومة التى عينته رفضها مجلس النواب ولا توجد حكومة فى العالم لم يؤدى وزرائها اى قسم دستورى بينما المشير خليفة حفتر ياميبون مكلف من نواب الشعب بقرار رسمى ونصاب قانونى باعتراف الجميع وستجد تسجيل مرئى بهذا الاعتراف للسراج وسيالة وباشاغا اما الخط الاحمر يااحمر خلق الله اصبح واقع ملموس ولم نسمع ان سلطانك المعتوه خرج واعلن بنفسه انه سيتخطاه كل نراه من عبيد السلطان امعات لا وزن لها فالمعتوه اردوغان يعرف ان رقبته تحت رحمة السيسى يملك العصا بحظر استيراد عربى لبضائعه ويملك الجزرة التى تنقذه من السقوط بترسيم الحدود بين مصر وتركيا حتى لو طلبت منه الانسحاب من ليبيا وتسليم الاخوان ليحاكموا فى مصر !!

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  • طبيعى ان كل المنتغعين من الاحتلال التركى والفساد مرعوبين واصيبوا بالسعار

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  • الهجوم على طرابلس كان على الارهابيين كلاب فبراير المجرمين الذين اجرموا في حق الليبيين يا صرصور انتم مجرمين لا شرعية لكم بعد 9 سنوات من الاجرام والخطف والسجون والتعذيب والارهاب يا همج فبراير يا كلاب العصر لا شرعية لكم والشعب الليبي في طرابلس لازال يعاني منكم يا حيوانات

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