الطاهر السنى مهاجما كلمة “السيسي”: تدعمون المنقلب وأين خطكم الأحمر أثناء الهجوم على طرابلس

هاجم الطاهر السني ممثل السراج فى الأمم المتحدة، كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال السنى، فى سلسة تغريدات على حسابه بتويتر، أين صوتكم عندما قُتل الأبرياء في طرابلس لأكثر من عام ، يبدو أن خطكم الأحمر كان بعيداً جداً حينها وانكمش عندما انهزم مشروع الثورة المضادة وانكسر حلم مجرم الحرب الى الأبد، تجربتكم أنتم أحرار فيها، ولكنه ليس نهجنا، وبسط سلطة الدولة لا تنازل عنه، ان كنتم تريدون دعمنا فاتركونا وشأننا.

وزعم السني، فى حديثه أن مصر تكيل بمكيالين، قائلا، سياسة الكيل بالمكيالين مكشوفة للجميع ،تقولون انكم تحترمون قرارت الدولية والاتفاق السياسي الليبي، وفي نفس الوقت تستقبلون وتدعمون المنقلب عليها !! تتحدثون عن شرعية مجلس النواب وكأنها مختزلة في شخص لا يستطيع حتى عقد جلسة، في حين جُل اعضاء المجلس من كافة انحاء ليبيا يجتمعون في طرابلس،على حد زعمه.

وادعى السني، أنه منذ سنوات نصحنا الحكومة المصرية ألا تراهن على مجرم الحرب وإن ليبيا ليست اقليماً على حدودها، بل هي دولة موحدة ومناطقها مكملة لبعضها ، وعندما تعادي منطقة تخسر البلاد كلها،وليبيا لا تحكمها مجموعات قبلية كما يتم تسويقه، بل قبائلنا هي قاعدتنا الثقافية والاجتماعية التي نقدرها ونحترمها،على حد زعمه.