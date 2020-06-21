<br /> المسماري: القيادة العامة للجيش منذ البداية خاضت المعركة من أجل أهداف واضحة وهي حل المليشيات وجمع السلاح<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية

ليبيا

المسماري: القيادة العامة للجيش منذ البداية خاضت المعركة من أجل أهداف واضحة وهي حل المليشيات وجمع السلاح 21 June, 2020 رابط مختصر



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