ليبيا الان

المسماري: القيادة العامة للجيش منذ البداية خاضت المعركة من أجل أهداف واضحة وهي حل المليشيات وجمع السلاح

تم النشر منذُ 5 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

<br /> المسماري: القيادة العامة للجيش منذ البداية خاضت المعركة من أجل أهداف واضحة وهي حل المليشيات وجمع السلاح<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية


ليبيا

المسماري: القيادة العامة للجيش منذ البداية خاضت المعركة من أجل أهداف واضحة وهي حل المليشيات وجمع السلاح

21 June, 2020

رابط مختصر


يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك