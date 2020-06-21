ليبيا الان المسماري: القيادة العامة للجيش منذ البداية خاضت المعركة من أجل أهداف واضحة وهي حل المليشيات وجمع السلاح تم النشر منذُ 5 دقائقاضف تعليقاً مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية <br /> المسماري: القيادة العامة للجيش منذ البداية خاضت المعركة من أجل أهداف واضحة وهي حل المليشيات وجمع السلاح<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا المسماري: القيادة العامة للجيش منذ البداية خاضت المعركة من أجل أهداف واضحة وهي حل المليشيات وجمع السلاح 21 June, 2020 رابط مختصر يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك