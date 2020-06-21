المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي : السراج بحث مع بيت المال حماية المدنيين في مدينتي الجفرة وسرت

نقل المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي في ايجاز صحافي اطلعت عليه ” الساعة 24 “ ان من وصفته بالقائد الأعلى للجيش الليبي حسب اتفاق الصخيرات المغربية ” رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ” مع من يسمى بـ آمر غرفة عمليات سرت الجفرة، بعد يوم من كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي اعتبر بدوره ان مدينتي الجفرة وسرت خط احمر للأمن المصري.

وادعى المكتب الإعلامي ان فائز السراج وخلال اجتماعه اليوم الأحد مع آمر غرفة عمليات سرت الجفرة العميد ” إبراهيم بيت المال ” من مدينة مصراتة، بانه اطلع على تقرير عن سير العمليات في المنطقة العسكرية سرت الجفرة، واستعرض آليات التنسيق مع مختلف المناطق العسكرية الأخرى و الترتيبات المتخذة لحماية المدنيين على حد زعمه.