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«الوفاق»: السراج يبحث مع آمر غرفة عمليات سرت الجفرة سير العمليات العسكرية

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الأحد، مع آمر غرفة عمليات سرت الجفرة إبراهيم بيت المال.

وتناول اللقاء تقريرا عن «سير العمليات في المنطقة العسكرية سرت الجفرة»، كما استعرض «آليات التنسيق مع مختلف المناطق العسكرية الأخرى والترتيبات المتخذة لحماية المدنيين»، وفق ما ذكرته صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على موقع «فيسبوك».

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وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، رفضه التصريحات التي قالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس السبت، مؤكدًا أن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا والتعدي على سيادتها سواء من خلال التصريحات الإعلامية «أمر مرفوض ومستهجن ويعتبر عملًا عدائيًّا وتدخلًا سافرًا وبمثابة إعلان حرب».

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، إن التدخل العسكري لبلاده في ليبيا «يستند إلى شرعية دولية»، مشيرا إلى أن «تجاوز سرت والجفرة خط أحمر بالنسبة للأمن القومي المصري».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • أنتم كلاب مصراتة …وترهونة جواسيس حفتر – وكلاب النوادي والطليان – وعبيد مالطا ما تربيتًوش – … لين تجيكم شاحنة الجثث متاع الكناسة وتفرغلكم فروخكم – وهذا الشيء تضحكوا عليه توا …. وحتبكوا عليه دم والي يبكي من دين ربهم —- أجلدوه . وخلي كلاب الدعم متاع في الحاجة تكمن الحرية يعلفوا فالمراكز يتنفسوا . فرغلهم الْحِثث متاع الاوروب قدام المركز ،

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