تركيا: يجب انسحاب قوات حفتر من سرت والجفرة لإرساء هدنة مستدامة

أخبار ليبيا24 – سياسة

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، ضرورة إرساء هدنة مستدامة في ليبيا، مشترطا ضرورة انسحاب قوات الجنرال خليفة حفتر من مدينتي سرت والجفرة لضمان وقف إطلاق نار مستدام.

وقال قالن في تصريح لوكالة فرانس برس، إن تركيا تدعم موقف حكومة الوفاق الليبية التي تؤكد على ضرورة انسحاب قوات الجنرال خليفة حفتر من مدينتي سرت والجفرة لضمان وقف إطلاق نار مستدام.

وأشار قالن، إلى إمكانية إرساء الهدنة في حال العودة إلى مسار الاتفاقية السياسية المبرمة في المغرب عام 2015، قائلا في هذا الإطار: “هذا هو موقف حكومة الوفاق الليبية ونحن ندعمه”.

وشدد قالن، أن فرنسا تعرض أمن حلف شمال الأطلسي (ناتو) للخطر بدعم حفتر، مضيفا: “نحن ندعم حكومة شرعية في ليبيا؛ بينما الحكومة الفرنسية تدعم بارون حرب غير شرعي، وتعرض أمن الناتو والبحر المتوسط وشمال إفريقيا والاستقرار السياسي في ليبيا للخطر”.

وتابع المتحدث باسم الرئاسة التركية: “بينما كل هذه الحقائق جلية أمامنا، ما زالوا (فرنسا) يوجهون أصابع الاتهام إلينا وينتقدوننا”، واستطرد قائلا: “فرنسا هي نفسها تتدخل في شؤون المنطقة وتعمل مع الجهات الخاطئة وتدعم الجهات غير الشرعية، ومن ثم تعود وتتهمنا نحن”.

وانتقد إبراهيم قالن حفتر قائلا: “لقد كان غير موثوقا منذ البداية، وقوّض جميع اتفاقات الهدنة ومبادرات خفض التوتر”، مشيرا إلى أن “حكومة الوفاق لن تدعم أي مفاوضات حفتر طرف فيها، وهذا هو الاستنتاج الذي نستخلصه من موقفها ونؤيده”، وفق قوله.

واتهم قالن الإمارات بـ “تمويل الحرب”، واصفا مهاجتمها لتركيا ولرئيسها رجب طيب أردوغان بسبب دوره في العالمين العربي والإسلامي بـ “الحماقة”.

وأكد قالن، أن “أنقرة تتفهم المخاوف الأمنية المشروعة للقاهرة حيال الحدود المصرية الليبية؛ غير أن هذه الأخيرة تتبع “سياسة خاطئة” بدعم حفتر.

وعن مستقبل تركيا في ليبيا، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية: “سنبقى هناك طالما أن الحكومة الليبية تريد بقاءنا”، على حد تعبيره.

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