“ماتسمى بركان الغضب”: قوات الوفاق تلقي القبض على 18 مصريا

أعلنت ما تمسى غرفة

عمليات “بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، الأحد، عن إلقاء القبض على 18 شخصا يحملون الجنسية

المصرية، بتهمة خروجهم عن القانون.

وأضاف بيان

نشرته الغرفة جاء على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، أن ما تسمى قوة العمليات

المشتركة التابعة لقوات الوفاق، قامت بالقبض على المصريين من منطقة سوق العلالقة بصبراتة.

وأكدت بركان

الغضب، أنه تقرر إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتوقيع أشد العقوبات

التي يستحقونها قبل ترحيلهم لمصر، حسب قولها.

