أسامة الصلابي مهاجمًا الرئيس السيسي: هؤلاء زعماء عصابات وليسوا قادة لأمتهم

هاجم أسامة الصلابي، شقيق علي الصلابي عضو التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يتزعمه يوسف القرضاوي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على خلفية تصريحاته الأخيرة حول الأحداث في ليبيا.

واعتبر «الصلابي»، المذيع بفضائية التناصح، التي تبث من تركيا، والتابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، في تغريدتين له، أن “السيسي من الرؤساء الذين لا يستحقون شرف القادة”، زاعمًا: “هؤلاء زعماء عصابات من يدفع لهم يلبون رغبته وطلباته.. إنهم ليسوا قادة لأمتهم”، بحسب ادعائه.

وعلق القيادي الإخواني على كلمات الرئيس السيسي، قائلا: “هؤلاء تجردوا من كل شيء، وسيمكر الله بهم ويستأصل شأفتهم”، وواصل مزاعمه قائلا: “سد النهضة في أثيوبيا وليس ليبيا”، على حد قوله.

وأردف: “من بلايا النظمِ الاستبدادية أنها تنتج قطيعا من الحمقاء الأغبياء البلهاء” حديثهم دوما عن دولتهم العظيمة قوية التأثير، ورئيسهم أو ملكهم مرهوب الجانب، وإذا هدّد وزمجر تهابه الدنيا وتهتز الأرض لكلامه، ولا يدري هؤلاء الحمقاء المغفلين أن رئيسهم ودولتهم صارت أضحوكة العالم، وطرفة الدنيا”، بحسب زعمه.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أعلن السبت، أن “الجيش المصري قادر على الدفاع عن مصر داخل وخارج حدودها”، محذراً من أنه “لن يسمح بأي تهديد لأمن حدود مصر الغربية”، ومشدداً على أن “مدينتي سرت والجفرة في ليبيا خط أحمر بالنسبة لمصر”.

وقال خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية المصرية، بحضور وزير الدفاع، ورئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، إن “الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد”، مضيفاً أن “هذا الجيش يحمي ولا يهدد.. وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن”.

وأضاف «السيسي» قائلا “لن نسمح بأي تهديد لأمن حدودنا الغربية”، مشيراً إلى أن “مصر لم تكن يوما من دعاة العدوان وإنما كانت تعمل على تأمين حدودها وأمنها القومي”، ومؤكدا أن “أمن واستقرار مصر يرتبط ارتباطا وثيقا بأمن واستقرار المنطقة”.

وأضاف لقد “حذرنا على مدار عقد من عدم الاستقرار في ليبيا ودعونا لتسوية شاملة تشمل سلامة الأراضي الليبية ووضع حد للميليشيات والتدخلات الخارجية، لكنّ دولاً خارجية واصلت تسليح ميليشيات متطرفة”، مؤكدا أن “جاهزية القوات صار أمراً حتمياً وضرورياً في ظل حالة عدم الاستقرار بالمنطقة والتطورات الأخيرة في ليبيا باتت تنذر بتصاعد الأخطار لتطال دول الجوار”.

وطالب «السيسي» بوقف النار وفق خطوط الاشتباك الحالية في ليبيا، مضيفاً أن “أي تدخل مصري مباشر لحماية أمن البلاد بات شرعيا”.⁧

وأوضح أن مصر اتخذت موقفًا ثابتًا، ودعت إلى التوصل لحل سلمي شامل يؤكد سيادة وسلامة وأمن الأراضي الليبية، واستعادة المؤسسات، والقضاء على الإرهاب والميليشيات المتطرفة، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية والتي تغذي الإرهاب في المنطقة.

وقال إن “تجاوز منطقة سرت خط أحمر والجفرة ولم تكن مصر تريد التدخل في شأن ليبيا، لكن ما يحدث الآن يهدد الأمن القومي المصري والعربي”.

وأضاف الرئيس المصري، موجهاً حديثه للضباط والجنود في المنطقة الغربية: إن “العقيدة والثوابت المصرية لن تتغير، وإذا احتجنا منكم عملاً وتضحيات فلن تتأخروا”، مشيراً إلى أن “هناك أنشطة كثيرة تجري على الحدود مع ليبيا”.