مصر ترد على بيان الوفاق: عليكم إدراك حقيقة حجمكم داخل ليبيا وأي تطاول سنواجهه بمنتهى الحزم

ليبيا – رد مصدر رسمي مسؤول بوزارة الخارجية المصرية على بيان المجلس الرئاسي بشأن رفضه لما جاء في كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

المصدر قال لوكالة الأنباء المصرية الرسمية بأن على المجلس الرئاسي أن يدرك حقيقة حجمهه داخل ليبيا وأن يعوا إلى من يتوجهون بحديثهم، مبيناً بأن مصر تُظهر من الصبر الكثير ولكنها ستكون في منتهى الحزم في مواجهة أي تطاول أو محاولة للتعدي على مصالحها وأمنها القومي.

وأفاد المصدر بأن المجلس الرئاسي يسعى مُجدداً للاستقواء على سائر الليبيين استناداً إلى دعم طرف خارجي لا يحرص على تحقيق مصالح الشعب الليبي بل يضع ثرواته نصب عينيه.

وأكد على أن موقف الرئاسي ينُم عن استعداد لإهدار الفرصة مجدداً لإنهاء الأزمة الليبية وتحقيق الاستقرار والأمن للشعب الليبي.

وتابع قائلا :” ومن المعروف أن المجلس الرئاسي الليبي منقوص العضوية بشكل بيّن، ويعاني حالياً من خلل جسيم ليس فقط في تمثيل الشرق والجنوب الليبي بل كذلك مُعظم مناطق الغرب الليبي، ومما يؤسف له تشبثه، من أجل تكريس هيمنته على مقدرات الليبيين، بدعم تنظيمات مُتطرفة وإرهابية وفاسدة”.

وحذر المصدر الرسمي مُعدّي بيان المجلس الرئاسي الصادر اليوم وأن عليهم أن يُدركوا حقيقة حجمهم داخل ليبيا وأن يعوا إلى من يتوجهون بحديثهم، فمصر تُظهر من الصبر الكثير ولكنها ستكون في منتهى الحزم في مواجهة أي تطاول أو محاولة للتعدي على مصالحها وأمنها القومي.

وأضاف :” في وقت تظل يد مصر ممدودة بالسلام للشعب الليبي لا إلى أطراف اختارت أن تكون بوصلتها خارج ليبيا حتى وإن كان ذلك على حساب الشعب الليبي، وهو الأمر البيّن والواضح في صياغة البيان الصادر اليوم”.

وشجعت جمهورية مصر العربية الليبيين من الوطنيين الشرفاء الحريصين على مستقبل ليبيا شرقاً وغرباً وجنوباً على التوافق بشأن حل سياسي عقلاني لا دور فيه للمُتطرفين، يحفظ وحدة ليبيا وسلامة أراضيها ويؤمن مستقبل أجيالها القادمة.

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