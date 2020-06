أعلنت لجنة تقصي

الأهلة والمواقيت التابعة للجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية

بالحكومة المؤقتة، الأحد، أن غداً الاثنين هو أول

أيام شهر ذي القعدة لعام 1441هـ.

The post إفتاء المؤقتة: غدًا الاثنين أول أيام شهر ذي القعدة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24