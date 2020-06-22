مجددين دعمهم للقائد العام.. حكماء وأعيان سرت: نؤيد المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية

سرت-العنوان

جدد مجلس حكماء وأعيان سرت دعمهم للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، والعمليات العسكرية لحماية المدينة.

وجاء ذلك فيه بيان أصدره أعيان وحكماء مجلس مدينة سرت، حيث أعلنوا فيه عن تأييدهم لمبادرة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الرامية لإيجاد حل ليبي ليبي، سلمي وعادل لأنهاء الصراع في ليبيا وإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات ووقف التدخلات الأجنبية.

وأعلن الحكماء والأعيان، رفضهم “للتصريحات التركية المستفزة” بخصوص الهجوم على مدينتهم عبر دعم تشكيلات الوفاق.

وأشار أعيان مجلس مدينة سرت إلى فتح باب التطوع لتشكيل قوة عسكرية مسلحة من أبناء المدينة للدفاع عنه والتصدي لكل من يفكر غزوها معلنين حالة النفير العام لمواجهة التدخل التركي في ليبيا.