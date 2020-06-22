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المركز الوطني: إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا 571 إصابة

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 27 حالة موجبة لفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات في ليبيا إلى 571 إصابة.

وعن الحالات الجديدة، أوضح المركز، أنها من سبها 21 حالة، 14 حالة مخالطة و7 حالات جديدة، وفي طرابلس 3 حالات جديدة، وفي زاورة حالة واحدة جديدة، وفي مصراتة حالتين جديدة.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تماثل 5 حالات للشفاء، ليكون إجمالي المتعافين 103 متعافي.

وحول الحالات النشطة، أشار المركز، أنها 458 حالة، وعدد الوفيات 10 حالات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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