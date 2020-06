ترددت

أنباء عن سماع أصوات اشتباكات عنيفة بمنطقة المهدية بسبها جنوب البلاد .

