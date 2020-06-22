تركيا: عملية إرساء هدنة مستدامة في ليبيا أصبحت “ضرورة”

صرّح المتحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن عملية إرساء هدنة مستدامة في ليبيا ضرورة، مشترطا بانسحاب الجيش الوطني من مدينة سرت، ومنطقة الجفرة، لكونه هو الضامن الوحيد لوقف إطلاق النار.

وأضاف قالن، إلى إمكانية إرساء الهدنة في حال العودة إلى مسار الاتفاقية السياسية المبرمة في المغرب عام 2015، مضيفا: “هذا هو موقف الحكومة الليبية ونحن ندعمه”، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول.

واعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية، أن فرنسا تعرض أمن حلف شمال الأطلسي للخطر بدعم القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

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