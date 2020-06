دعا مجلس الأمن

القومي الأمريكي، الاثنين، أطراف النزاع الليبي إلى وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات

فورا، مؤكدا ضرورة البناء على التقدم الذي تم إحرازه فى محادثات 5+ 5 ومبادرة

القاهرة وعملية إيرينى .

كما أعلن رفضه للتصعيد

العسكري فى البلاد من قبل أي طرف من أطراف النزاع .

The post مجلس الأمن القومي الأمريكي يدعو أطراف النزاع في ليبيا إلى وقف إطلاق النار appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24