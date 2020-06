أظهرت

إحصائية أعدتها وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق غير المعتمدة، الأحد، أن إعداد

الباحثين عن العمل المسجلين ضمن منظومات مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق بلغ

128.697 باحثا عن العمل.

وأوضحت

البيانات النصف سنوية التي نفذها مركز المعلومات والتوثيق التابع للوازرة، أن عدد الإناث

المسجلات بلغ 72649 باحثة، فيما بلغ عدد الذكور 56030 باحثا، مشيرة إلى أن المنطقة

الغربية سجلت أكبر عدد من الباحثين، حيث بلغوا (71،303) في (46) بلدية، بينما سجلت

المنطقة الوسطى عدد (35،151) في (12) بلدية، فيما سجلت المنطقة الجنوبية عدد (14،895)

في (15) بلدية، والمنطقة الشرقية سجلت عدد (7،330) في (3) بلديات.

وبحسب البيانات فإن عدد

الباحثين عن العمل من حملة الدراسات العليا بلغ (230) شخصا، وحملة المؤهل الجامعي

(50،643) شخصا، وحملة الدبلوم المتوسط عدد (28،645) شخصا، وأصحاب التعليم الأساسي الثانوي

بلغوا (38،805) شخصا، والأشخاص بدون مؤهلات علمية بلغوا 10.356 شخصا .

The post عمل الوفاق : نحو 129 ألف يبحثون عن العمل في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24