أول تعليق من عائلة المتهم الليبي في هجوم ” ريدينغ ” بعد إعتقاله

ليبيا – نفى شقيق الليبي المتهم في هجوم الطعن بضواحي لندن أن تكون عائلتهم ” عائلة إرهابية ” ووجه انتقادات لاذعة لبريطانيا ولمن يتهمون شقيقه بأنه إرهابي .

وجادل محمد جمال سعد الله شقيق المتهم ” خيري ” بشأن دوافع الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص طعنًا بالسكاكين في منطقة ” ريدينغ ” جنوب غرب لندن .

وقال محمد في منشورات تابعتها المرصد عبر صفحته الشخصية على فيسبوك تعليقًا على إتهامه من قبل الإعلام البريطاني بأن دوافعه إرهابية : ” هذا ليس صحيحاً ، خيري دافع عن نفسه ، انتم دول عنصرية … الحرية لأخي ! ” .

ولا يبدو من خلال صفحة محمد الذي يعيش في طرابلس أي توجهات متطرفة ويظهر من خلالها بأنه من متابعي ” فن الراب ” ويتمظهر بمظاهر من يمتهنون هذا النوع من الفن .

فيديو | حسابات ووسائل إعلام بريطانية تتداول مقطع لحظة إعتقال من يُرجح بأنه منفذ هجوم " حديقة ريدينغ – جنوب غرب #لندن " الذي أوقع 3 قتلى طعنًا بالسكين ونقلت @BBCNews عن الشرطة بأنه ليبي الجنسية . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/AytvNfoWn8 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) June 20, 2020

ولكن في المقابل لا يبدو من خلال صفحة المتهم ” خيري ” أي توجهات لأنها خالية أصلاً من أي منشورات تقريبًا سوى بعض الصور العائلية مع أبناء إخوته خلال أوقات سابقة في ليبيا وقد تضاربت التقارير البريطانية حول سلوكه فيما لم يصدر بعد أي تقرير رسمي من الشرطة عن التحقيقات .

وقالت وسائل إعلام بريطانية نقلاً عن الشرطة أن الهجوم الذي أُعتقل ” المتهم خيري ” في موقع حدوثه دوافعه إرهابية ، في إشارة لوجود علاقة بين المتهم وإحدى التنظيمات .

فيما نقلت قناة ” بي بي سي ” عن الشرطة بأن خيري كان معروفًا لجهاز الإستخبارات الداخلية ( MI5) بعد معلومات لافتة عن نيته السفر إلى سوريا سنة 2019 ولكن التحقيقات لازالت جارية لمعرفة دوافع الهجوم .

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير تابعته وترجمته المرصد بأن خيري ” قاتل في ليبيا سنة 2011 ضد نظام العقيد القذافي لكن جيرانه لم يلحظوا عليه أي تصرفات مقلقة فيما قال أحدهم أن خيري تعرض ذات مرة لإساءة من معاديين للإسلام وصفوه بأنه إرهابي ” .

كان خيري قد وصل الى بريطانيا سنة 2012 وأقام هناك وطلب اللجوء لاحقًا ويعيش هناك بصفة لاجئ ولم يتحصل بعد على الجنسية البريطانية بعكس المزاعم التي تحدثت عن حصوله عليها .

المرصد – خاص

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