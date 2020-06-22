المسماري يكشف تفاصيل إبعاد قوات تركية عن سرت

بوابة أفريقيا الإخبارية ــــــ وكالات |

22 June, 2020

أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حاول أن يشن هجوما في 6 يونيو الجاري، بدعم من الميليشيات الإرهابية، (حسب وصفه) ووجود لقوات تركيا، على مدينة سرت، إلا أن هذا الهجوم فشل بعد صمود الجيش الليبي ضد هذا الهجوم، وأجبرنا قوات تركيا على الابتعاد عن سرت وعززنا تواجدنا.

وأضاف المسماري، في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سي المصري، أن الليبيين يرحبون بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأوضاع في ليبيا، موضحا أن إعلان القاهرة يهدف إلى التوصل إلى حلول للأزمة في ليبيا، ويقف ضد التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي.

ولفت إلى أن الجيش الليبي عزز تواجده في مدينة سرت الليبية، وأصبح يتحكم في الأرض والأجواء بشكل جيد للغاية، واستغل الانسحاب من طرابلس في سد الثغرات في المنطقة، والطائرات التابعة للجيش الليبي تعمل بشكل جيد من سرت حتى مصراتة.

وقال المسماري إنه تم فرض حظر جوي بطول 200 كيلو متر، مشيرا إلى أن هذه المنطقة سوف تكون تحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة ووحدات الدفاع الجوي.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، أن هذه المنطقة تشمل محيط سرت، حيث تبدأ شرق مدينة سرت وإلى ما بعد منطقة الهيشة، مشددا على أنه لا تهاون في أي خرق جوي على هذه المنطقة، ونحذر من يقترب من الأجواء الليبية على هذه المنطقة.