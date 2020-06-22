شكري: خطاب السيسي رسالة تحذيرية ونتمسك بالحل السياسي

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن إعلان حكومة الوفاق رفضها لخطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتعارض مع مساعي الحل السياسي في ليبيا.

وأكد شكري في تصريحاته أمس الأحد لقناة “صدى البلد” المصرية أن بلاده تسعى لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية عبر دعوة كل الأطراف لوقف إطلاق النار والالتزام بالخط الأحمر عند سرت والجفرة.

وأشار إلى أن القوات المسلحة المصرية ليست قوات معتدية بل تسعى لحماية أمنها القومي المصري والعربي، وأن خطاب السيسي جاء كرسالة تحذيرية للأطراف المنخرطة في الصراع في حال الابتعاد عن الحلول السياسية.

وكان المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية لحكومة الوفاق محمد القبلاوي قد أشار في وقت سابق إلى أن القرار 2441 يجعل موقف السيسي والدول الداعمة لما وصفه بـ العدوان خارج الشرعية الدولية بتقويض حكومة الوفاق يعد خرقا للالتزامات الدولية الملزمة قانونا بموجب الفصل السابع.

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