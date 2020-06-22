«دردور» من إسطنبول: سيواصل «الأحرار» جلدكم إلى مخيمات لجوئكم في «سيدي براني»

زعم فرج دردور، الذي تقدمه وسائل إعلام إخوانية بوصفه «باحثاً سياسياً» والمقيم في إسطنبول بتركيا، أن من أسماهم بـ«الأحرار»، سوف يواصلون «جلدكم» إلى مخيمات لجوئكم في «سيدي براني»

وقال دردور، في منشور له، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “من ترابها حامي إلى قُصر تحت وصاية السيسي، ولكن مهزوم عمره ما يحمي مهزوم، سوف يواصل الاحرار جلدكم الى مخيمات لجوئكم في سيدي براني”، على حد تعبيره.

وكان المدعو فرج دردور، قد أعلن الجمعة الماضية، عن رفضه الحوار مع المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية.

وكتب على حسابه بـ«فيسبوك» “الخيار العسكري الذي أصر عليه «حفتر» وعقيلة صالح، انتهى بهزيمة داعميهم وأنصارهم قبل هزيمتهم، وسيتحملون مسؤولية كل القتل ودمار المدن التي تسببت فيها حربهم اللعينة” على حد زعمه.

وأضاف دردور، المعروف بولائه لتركيا، ودفاعه عن سياساتها في ليبيا، “لن أقبل الحوار مع القتلة” وفق تعبيره.