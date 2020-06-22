التونسية وفاء الشاذلي: على العرب دعم الجيش الليبي لوأد «سايكس بيكو» الثانية

أكدت المحامية التونسية وفاء الشاذلي، أن «الخازوق» العثماني ليس إلا مخلبا لأيادي شياطين العالم لإعادة تشكيل المنطقة من جديد واقتسام ثرواتها وطبعا يطمع أردوغان في نصيب لبلاده من الكعكة مع أسياده.

وقالت الشاذلي، في منشور له، عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “مصر تعلم جيدا أنها مستهدفة حيث لا يمكن مهاجمتها بصفة مباشرة كما هو الشأن بالنسبة للعراق وسوريا، خصوصا بعد فشل ورقة الإخوان فيها لذا ولإضعافها يقع محاصرتها بسد النهضة بإثيوبيا ويقع استدراجها من قبل العميل أردوغان بليبيا”.

وأضاف “يعولون على النجاح في ذلك، ليكون الدور على الجزائر ومن بعدها المغرب وبذلك يأتي الشرق الأوسط الجديد وسايكس بيكو الثانية، وواجب كل الدول العربية الوقوف والتصدي للمشروع الخبيث ووأده بليبيا بدعم الجيش الليبي الذي لا تنقصه الرجال لكن تعوزه الإمكانيات”.

وتابعت “الجيش الوطني يواجه الناتو الذي يحارب وراء تركيا وما يقع من مناورات وتصريحات لعضو آخر بالناتو كفرنسا ليس إلا تقاسما للأدوار لأجل حبك السيناريو جيدا ليس أكثر، فكلهم واحد وتحت قيادة الشيطان الذي يخطط ويأتمر الجميع بأوامره، فلنكن على وعي بأن المرحلة دقيقة ومفصلية ورائحة الحرب الإقليمية تفوح بكل قوة”.

واستطردت “ندعو الله وبمناسبة اجتماع الجامعة العربية يوم الغد أن ينفخ في روح حكامنا للاستفاقة وإعمال الضمير وَالتصدي بكل فطنة وحكمة ووعي وبعيدا عن العاطفة، صاحب المخطط خبيث لأبعد الحدود وما علبنا إلا مواجهته بقدر أكبر من الذكاء”.